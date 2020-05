Afrouxamento da quarentena no estado de SP deve atingir cidades com menos de 30 mil habitantes

Centro de São Carlos vazio no começo da quarentena - Crédito: Arquivo SCA

O baixo índice de isolamento social (que continua em queda na maioria das cidades), poderá fazer com que o governo tome decisões mais rígidas a partir do dia 11 de maio, prazo previsto para terminar a quarentena no estado de São Paulo.

As regras de afrouxamento do isolamento social devem ser anunciadas na próxima sexta-feira, 8 de maio e não devem contemplar, por exemplo, São Paulo, que é o pico da pandemia no Brasil, bem como municípios que integram a Grande São Paulo. Cidades médias devem ficar fora do afrouxamento e, a princípio, cidades com menos de 30 mil habitantes e que se encaixem em uma série de critérios de saúde poderão abrir o comércio com restrições.

As novas regras passarão a vigorar no dia 11 de maio e podem sofrer alterações, mas há algumas diretrizes já estabelecidas.

São Paulo, bem como polos regionais como Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto ficarão fora da flexibilização. Nas cidades onde for permitida a reabertura, poucos setores terão autorização. Por exemplo restaurantes e academias devem seguir fechadas.

MOTIVAÇÃO

Segundo Dória, a decisão do governo em não liberar a flexibilização em maior parte do Estado deve-se ao agravamento da Covid-19, uma vez que a Secretaria de Saúde informou que a região metropolitana da capital tem hoje uma ocupação de 89% das UTI e pode chegar ao colapso. A partir deste final de semana, pacientes infectados pelo novo coronavírus começaram a ser transferidos para cidades no interior.

Com informações do UOL

