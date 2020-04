Ações da Universidade contra a COVID-19 continuam crescendo

Crédito: Divulgação

Na última quinta (23) tiveram início os testes da COVID-19 na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Com a chegada de novos equipamentos, nas próximas semanas, será possível realizar até 400 testes por dia.

Outra frente de atuação é a da Unidade de Memória e Arquivo Histórico (UMMA) da UFSCar, que realizou doação de cerca de 30 máscaras N95 ao Hospital Universitário (HU) da UFSCar. "Utilizamos as máscaras na conservação dos acervos da Universidade. Nosso estoque é limitado, mas nós e toda a comunidade UFSCar escolhemos salvar vidas", afirmou Cláudia de Moraes Barros Ramalho, Diretora da UMMA. Conheça as ações da Unidade de Memória pelo Instagram @umma.ufscar.

MAIS INICIATIVAS - A UFSCar também apoia a sociedade com a produção de máscaras face shield, utilizadas principalmente por profissionais da saúde. Nos campi de Araras, Sorocaba e São Carlos já foram produzidas cerca de 1.000 máscaras. Estas máscaras vêm sendo destinadas ao Hospital Universitário (HU) da UFSCar, aos órgãos de saúde e segurança dos municípios de São Carlos, Araras, Sorocaba, Pitangueiras, Descalvado, Porto Ferreira, Matão, dentre outros. "Momento de união e superação de desafios, a Universidade se coloca na trincheira da transformação social", explica a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann.

Álcool glicerinado e álcool 70% também vêm sendo produzidos nos campi de Araras, São Carlos e Sorocaba da UFSCar. As iniciativas visam suprir a necessidade das redes municipais de saúde. Diversos docentes, técnicos e estudantes vêm contribuindo para a produção que ocorre nos laboratórios da Universidade.

Respiradores adulto e infantil também foram consertados na UFSCar. Reparos básicos, como troca de baterias e mangueiras ressecadas, tornaram possível que 3 respiradores agora possam ser utilizados pela Santa Casa de São Carlos.

Dialogando com o poder público, pesquisadores da UFSCar desenvolveram um simulador no âmbito das favelas brasileiras. A ferramenta visa analisar o impacto de diferentes medidas na disponibilidade hospitalar e no número de vidas salvas em populações de baixa renda, no contexto da pandemia do novo Coronavírus. O objetivo é fomentar e estudar possíveis formas de enfrentamento à COVID-19 no País.

Mais iniciativas da Universidade podem ser exploradas no Portal da UFSCar.

