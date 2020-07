ACISC São Carlos vai subsidiar parte de testes para Covid-19 aos seus associados

Em celebração ao Dia do Comerciante – data comemorada no último dia 15 de julho – a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) decidiu subsidiar parte do valor dos testes RT-qPCR saliva para Covid-19, junto à empresa DNA Consult Genética e Biotecnologia.

O presidente da ACISC, José Fernando Domingues, ressalta que serão 1.000 testes subsidiados pela entidade. “A gente conseguiu uma condição especial junto à DNA Consult e vamos subsidiar parte destes testes, apenas para os comerciantes associados da ACISC, até a presente data”, contou.

O valor final para o comerciante associado será de R$ 100 por teste e os interessados em adquiri-los, deverão entrar em contato pelos canais de comunicação da entidade ou ir pessoalmente ao Palácio do Comércio “Miguel Damha”. “Lembrando que estamos limitando a quantidade em mil testes. Depois disso, o associado interessado em testar, terá que pagar 100% do valor diretamente à DNA Consult”, lembra Zelão.

O procedimento através da coleta da saliva é menos invasivo e causa menor desconforto ao paciente testado, além de apresentar menor risco de contaminação para funcionários da saúde, pois é coletado pelo próprio paciente.

A obtenção da amostra é bem simples, dispensando auxílio profissional. A única coisa que o paciente deve fazer é expelir cinco mililitros de saliva dentro de um tubo de 50 ml, fechá-lo cuidadosamente, colocar dentro de um saquinho plástico ziplock, depositar de volta dentro da caixa e entregá-lo na DNA Consult, juntamente com o Termo de Consentimento Preenchido. “Todas as instruções estão dentro do kit. Não tem complicações e é muito fácil a sua realização”, afirmou o presidente da ACISC.

A pessoa testada terá o resultado em até 48h. O teste de saliva também é importante para as pessoas que estão em quarentena e não sabem quanto tempo levará até que não sejam mais infecciosas – especialmente profissionais de saúde, que poderão voltar ao trabalho com total segurança.

“Essa é mais uma ação da ACISC, entre tantas outras que tivemos e que já foram divulgadas, para ajudar no enfrentamento dessa pandemia que atingiu nosso país e o mundo”, destacou Zelão que aproveitou para parabenizar os comerciantes. “Tivemos uma comemoração atípica, mas com tudo o que está acontecendo, nosso comerciante se mostra cada dia mais guerreiro e não desanima. Parabéns a todos e contem sempre com a ACISC”, finalizou.

