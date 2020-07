50º paciente curado da Covid-19 na Santa Casa conta como foi recuperação

O motorista Adenilson Franca Barboza recebe Certificado de Alta da equipe de profissionais da Santa Casa - Crédito: Divulgação

“Muita gratidão por ter conseguido vencer a Covid-19 e por estar de volta para minha família”. Assim começa o relato de superação do paciente, Adenilson Franca Barboza, de 33 anos, que foi diagnosticado com a infecção.

O motorista de Uber é o 50º paciente a receber alta da Santa Casa. Ele deu entrada no hospital no dia 12 de julho. Permaneceu internado por quatro dias, dois deles na UTI da ala Covid. E recebeu alta no dia 16 de julho.

Adenilson explica que os primeiros sintomas, febre alta, ausência de apetite e dores no corpo, começaram após o motorista ter feito uma viagem com a família para a casa de parentes em Sorocaba. Quando retornaram de viagem, a esposa começou a ter os primeiros sintomas, fez o exame e o resultado deu positivo para Covid-19. Foi quando eles souberam que todos os parentes com quem eles haviam tido contato, também já tinham tido a doença.

Ele conta que ficou isolado em casa junto com a esposa. Quase uma semana depois, os primeiros sinais começaram a aparecer. Quando passou a sentir dificuldade para respirar, procurou a Santa Casa. “É uma sensação horrível. Passaram muitas coisas pela minha cabeça, principalmente o medo de não ver mais minha esposa e meu filho”, conta emocionado.

De acordo com a médica infectologista Carolina Toniolo Zenatti, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção relacionada à Assistência em Saúde (SCIRAS) da Santa Casa, foi muito importante ele ter feito o isolamento, mesmo sem ter tido o resultado da doença. “No caso dele não precisou de respirador, mas foi preciso fazer fisioterapia, usou oxigênio e tomou medicações de suporte. A iniciativa dele de se isolar, mesmo sem ter recebido o resultado, foi fundamental, pois evitou transmitir a doença para outras pessoas”.

A Santa Casa registra, do início da pandemia até agora, 77 casos confirmados. Destes, 10 (12,9%) pacientes permanecem internados, 15 (19,4%) faleceram por conta da doença e 52 (67,5%) receberam alta. Isso quer dizer que, praticamente 7 em cada 10 pacientes atendidos no hospital, saem curados da COVID-19.

Foi das mãos da auxiliar de limpeza, Janelma Santos da Silva, que o paciente recebeu o Certificado de Alta, uma homenagem da Santa Casa aos pacientes curados da Covid-19 que receberam tratamento no hospital. “É uma honra enorme entregar esse certificado para esse paciente. Temos um carinho muito grande por cada um que passa por aqui. Neste momento de pandemia, tivemos que redobrar os cuidados com a limpeza e a higienização ficou mais criteriosa. Tudo para que os pacientes e colaboradores estejam sempre protegidos. Me sinto orgulhosa de ajudar com o meu trabalho, pois faço com muito amor e carinho sempre pensando no bem do próximo”, conta Janelma, funcionária da Santa Casa há 7 meses.

Muito emocionado, o motorista recebeu a alta e agradeceu a todos os profissionais que cuidaram dele. “Essa doença me fez ver a vida de uma outra forma, a dar mais valor à minha família que é tudo pra mim. Se hoje estou curado e voltando pra casa, agradeço a Deus por me dar uma nova chance, e aos profissionais da Santa Casa, que são anjos de Deus e que estiveram ao meu lado o tempo todo”, comenta.

