150 estabelecimentos foram fechados durante operação em São Carlos

Crédito: Divulgação

Uma Força-Tarefa, formada pela Guarda Municipal, Policia Militar, Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano , Procon e Vigilância Sanitária realizou durante este sábado (21/03), uma operação no comércio de São Carlos para orientar comerciantes em geral da necessidade e obrigação do cumprimento do Decreto Nº 140, editado na última sexta-feira (20/03) pela Prefeitura de São Carlos para conter a disseminação da COVID-19 no município.

Como o decreto determinou o fechamento imediato do comércio em geral, de serviços de alimentação de consumo no interior do local, restaurantes, lanchonetes, bares, academias, cinemas, clubes de lazer, casas de festas e eventos, boates, buffets em geral, shopping centers, cultos e celebrações religiosas e, congêneres, pelo prazo de 20 de março a 30 de abril de 2020, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, em parceria com demais órgãos, desencadeou uma operação para orientação e cumprimento das novas medidas.

"Orientamos todos sobre as novas determinações e os comerciantes que estavam com os estabelecimentos abertos assinaram um termo de compromisso. O não cumprimento, após a assinatura desse Termo, pode acarretar na lavratura de auto de infração no valor de R$ 1.126, 21, além da interdição e cassação do alvará de funcionamento", explica Samir Gardini, secretário de Segurança Pública.

Durante a operação realizada neste sábado (21/03), 115 estabelecimentos comerciais foram fechados. A central da Guarda Municipal (telefone 153) recebeu 97 denúncias de lojas que estavam atendendo normalmente, descumprindo o decreto. Somente ocorreu uma interdição por falta de Alvará de Licença e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Uma farmácia também foi autuada por não ter farmacêutico presente.

A Força Tarefa continua nas ruas na noite deste sábado (21/03) e permanece com a operação também neste domingo (22/03).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também