Você conhece a dor crônica?

Crédito: Agência Brasil

Você sabia que a dor é o motivo mais comum de busca por um médico?

Sabemos por experiência própria — afinal todos já sentimos algum tipo de dor — que ela não é uma experiencia puramente física, mas também conta com um impacto emocional, ocasionando prejuízos sociais e funcionais.

Assim, temos que a dor é uma experiencia emocional ou sensorial desagradável percebida em diferentes graus de intensidade, resultante da estimulação de um nervo em decorrência de distúrbio emocional, de lesão, de doença ou até mesmo não relacionada diretamente a uma lesão, como acontece na dor neuropática.

Enquanto um episódio limitado devido a uma outra condição subjacente, a dor pode ser tratada de maneira simples e eficiente. Entretanto, em alguns casos, a dor tem a característica de ser crônica, isto é, permanece por mais tempo do que o esperado, algo além de três meses de modo geral. Doenças duradouras e sem resolução, como casos de hérnia de disco ou artrite, por exemplo, podem ser responsáveis por esta condição por estabelecerem estímulos dolorosos contínuos. Contudo, algumas lesões mesmo que leves podem levar a alterações a longo prazo no sistema nervoso por sensibilização dos receptores de dor, causando sensação de desconforto contínuo que, somado a fatores psicológicos, podem gerar uma resposta desproporcional. Nestas situações, principalmente em mulheres e indivíduos com depressão, é comum que haja interferência na rotina e outros problemas surgem concomitantemente, como cansaço, distúrbios do sono, alteração do apetite, perda de peso, constipação, alterações do humor, sedentarismo, entre outros.

Nesta condição é importante salientar que muitas condutas tomadas para dor aguda podem se tornar prejudiciais ao longo do tempo, como uso de alguns medicamentos. Por isso é ideal que se busque ajuda profissional para que a melhor solução seja encontrada em conjunto e o indivíduo restabeleça suas atividades diárias.

