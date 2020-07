Vinicius Holmo ensina a preparar facilmente um delicioso pavê de prestígio

Olá, queridos leitores do São Carlos Agora. Hoje eu Vinicius Holmo vim trazer uma receita totalmente fácil para vocês fazerem nesse final de semana. Nessa receita você vai usar ingredientes que encontramos com muita facilidade. A receita de hoje é de um Pavê De Prestígio, ele é feito como bolo pronto o que vai facilitar muito no modo de preparo. Então chega de conversa, vamos aos ingredientes e colocar a mão na massa!

INGREDIENTES

2 Pacotes de bolo pronto de chocolate ( tipo pulman )

1 Latinha de guaraná

2 Latas de leite condensado

100 Gramas de coco ralado

2 Colheres (de sopa) de margarina

200 Gramas de chocolate meio amargo

1 Lata de creme de leite com soro

Coco Ralado ou raspas de chocolate para decorar

MODO DE PREPARO

Em uma panela, adicione as 2 latas de leite condensado, a margarina e o coco ralado Leve ao fogo médio e vá mexendo até formar um beijinho em ponto mole. reserve Para o ganache, pique o chocolate e leve ao micro-ondas em potencia alta por 45 segundos Adicione o creme de leite e mexa bem até formar ficar homogêneo

MONTAGEM

Faça uma cama de bolo, regue com guaraná, faça uma camada de beijinho e uma de ganche. Repita mais uma vez esse processo. Finalize com o ganache e decore com coco ralado ou raspas de chocolate

Bom pessoal essa foi a nossa receita de Pavê De Prestígio. Ideal para você servir de sobremesa! Se vocês tiverem alguma sugestão de receita para ver aqui na minha coluna no São Carlos Agora é só deixar seu comentário.

Para mais receitas como essa acesse: https://pilotandofogao.com.br/

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SCP1DB0dRcs

