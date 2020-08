Vinicius Holmo ensina a preparar um delicioso rocambole com massa de pastel

Olá meus queridos leitores do São Carlos Agora, hoje eu Vinicius Holmo vim aqui ensinar a vocês a como preparar um delicioso Rocambole Com Massa De Pastel. Uma receita bem simples para vocês fazerem agora no final de semana.Os ingredientes que você vai usar nesta receita é fácil de encontrar. Então anote os ingredientes que você vai precisar e mão na massa!

INGREDIENTES

1 Massa pronta de pastel

300 gramas queijo prato

300 gramas de presunto

1 Tomate cortado em rodelas e sem semente

Orégano a gosto

Cebola a gosto

1 Gema de ovo

MODO DE PREPARO

Abra a massa de pastel, espalhe o queijo prato, por cima o presunto, depois o tomate e a cebola por cima, salpique o orégano. Enrole a massa com um rocambole com cuidado ( não precisa ir apertando ela ) Coloque a massa já enrolada em uma forma com papel manteiga Faça leves cortes na parte de cima do nosso rocambole Pincele com nossa gema de ovo Depois leve ao forno por 40 minutos em 180º C Retire nosso rocambole e sirva ainda quente

Dica Deliciosa: Depois que retiramos o rocambole do forno, regue ele como azeite e salpique com um pouco de orégano, agora só servir e se deliciar!

Espero que vocês tenham gostado dessa receita e que façam ela em suas casas e marque nosso instagram @pilotandofogaopf . Se tiverem alguma dúvida ou sugestão de receita deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta!

E se vocês quiserem ver mais receitas como essa acesse Pilotando Fogão.

