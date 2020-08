Vinicius Holmo ensina a preparar escondidinho de Leite Ninho com Nutella e morango

Olá meus queridos leitores do São Carlos Agora, a receita de hoje é de um delicioso Escondidinho De Leite Ninho Com Nutella e Morango. Uma receita bem simples e fácil de ser feita. Você pode fazer essa sobremesa para servir como sobremesa mas também pode fazer em potinhos para vender, caso queiram fazer e vender eu recomendo que sempre faça e venda no mesmo dia para o consumo por conta do morango que solta uma água que é natural quando ele está cortado em pedaços. Mas chega de conversa e vamos a receita!

INGREDIENTES

1 Lata de leite condensado

3 Colheres de sopa de leite ninho

1 Colher de sopa de margarina

2 Colheres de sopa de Nutella

Morango picado a gosto

Leite em pó para finalizar

Reserve um morango inteiro para finalizar a receita

MODO DE PREPARO

Leve ao fogo o leite condensado, a margarina e o leite em pó Mexa sempre até começar a soltar do fundo da panela Em um recipiente coloque metade do brigadeiro de leite ninho Adicione a nutella, depois o morango picado a gosto, e depois adicione novamente o restante do brigadeiro de leite ninho Jogue o leite ninho em cima do escondidinho e decore com um morango inteiro e prontinho! Agora é só servir ou vender.

Espero que vocês tenham gostado da nossa receita e nos sigam no instagram @pilotandofogaopf

Para mais receitas como essa, acesse Pilotando Fogão

