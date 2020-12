Vinicius Holmo ensina a fazer um delicioso frango gratinado

Olá meus queridos leitores do São Carlos Agora, hoje eu Vinicius Holmo vou ensinar a vocês fazerem um delicioso Frango Gratinado, uma receita ideal para você fazer de acompanhamento no seu almoço ou jantar, seja com a família ou com os amigos.

Aproveite que estamos próximo ao final de semana e veja todo o passo-a-passo dessa receita maravilhosa para vocês fazerem em suas casas e surpreender a todos! Essa receitinha é bem simples e fácil de fazer e tenho certeza que todos vão adorar. Agora chega de conversa e vamos ao que interessa.

INGREDIENTES

1 kg de peite de frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

1 tomate picado

sal e pimenta do reino a gosto

2 dentes de alho

1 copo de requeijão

1 lata de milho

1 caixinha de creme de leite

muçarela ralada pra finalizar

MODO DE PREPARO

Em uma panela já no fogo, adicione o azeite e depois a cebola para refogar Depois adicione o alho, refogue mais um pouco e depois adicione o tomate, o sal e a pimenta do reino Agora por cima adicione o frango e um pouco de água pra não ficar muito seco, vá misturando tudo muito bem Depois disso nosso frango está pronto, deixe ele reservado ali na panela mesmo. Vamos preparar o creme, em um liquidificador adicione o milho, o creme de leite e o requeijão, bata tudo muito bem Depois coloque o frango em uma travessa, coloque o creme, e finalize com a muçarela e um pouco de parmesão ralado Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC até gratinar Sirva em seguida

E essa foi a nossa receita de Frango Gratinado. Espero que vocês tenham gostado e que façam essa receita em suas casas. E se quiser ver mais receitas como essa só acessar Pilotando Fogão

Não esqueça também de me seguir no instagram pois sempre tem novidade lá pra vocês! @pilotandofogaopf

