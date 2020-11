Vinicius Holmo ensina a fazer um deliciosa gelatina recheada

Olá meus queridos leitores do São Carlos Agora, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma deliciosa receita de Gelatina Recheada. Uma receita que eu tenho certeza que vai agradar a todos! Uma receita bem simples e fácil de ser feita. Aproveite o final de semana chegando e faça essa Gelatina Recheada para servir de sobremesa no seu almoço ou jantar com seus familiares.

A primeira vez que eu vi essa Gelatina Recheada, ficava me perguntando como era feito pois tinha uma linda aparência e você vê a gelatina realmente envolvida ao recheio. Depois pude perceber que era algo bem fácil de se fazer. Agora chega de conversa e vamos a receita!

INGREDIENTES

Recheio

1 caixa de creme de leite

1 caixa de leite condensado

2 envelopes de gelatina sem sabor

1 vidro de leite de coco

1/2 xícara (de chá) de água

Gelatina

2 envelopes de gelatina de sua preferência (usei morango)

200 ml de água quente (fervendo)

250 ml de água fria

MODO DE PREPARO

Vamos começar preparando o recheio Então em um liquidificador, adicione o creme de leite, o leite de coco, o leite condensado Agora em um recipiente separado coloque a gelatina sem sabor com a 1/2 xícara de água, misture e leve ao microondas por 20 segundos Depois adicione a gelatina já hidratada no liquidificador junto com os outros ingredientes e bata até ficar bem homogêneo Coloque o nosso recheio em uma forma de pudim untada com óleo e cubra com plástico filme Leve a geladeira por 2 horas até ficar bem firme Enquanto isso iremos fazer a outra parte Em um recipiente adicione a gelatina do seu sabor, depois adicione a água quente e misture bem para dissolver a gelatina Agora adicione a água fria e misture bem novamente e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente Com tudo pronto iremos soltar as laterais do nosso recheio e também a parte centro da forma, com muito cuidado usando uma faquinha sem serra vá desgrudando da forma Depois iremos colocar a nossa gelatina por cima do recheio e usando a mesma faquinha vá abrindo espaço para a gelatina ir cobrindo o recheio Agora leve a geladeira por 8 horas Depois só desenformar com cuidado, passando uma faquinha pelas laterais Sirva em seguida

Bom pessoal, essa foi a nossa receita de Gelatina Recheada. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, e para mais receitas como essa só clicar aqui.

Não deixe de me seguir no instagram também pois lá sempre tem grandes novidades. @pilotandofogaopf





