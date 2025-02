Vila de Dornes “Terra Mítica dos Cavaleiros Templários” - Portugal

Crédito: Divulgação

Pertencente ao município de Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, a Vila de Dornes oferece, certamente, uma das mais maravilhosas paisagens portuguesas, literalmente de cortar o fôlego devido à sua localização privilegiada incrustada numa pequena península do Rio Zêzere, como comprova a imagem da autoria de João Pedro Paulo. Extremamente bem preservada e repleta de cultura, tradições religiosas seculares e de lendas, dentre as quais se conta ter sido esta vila um reduto dos Cavaleiros Templários, pesquisas arqueológicas indicam que Dornes foi criada, de fato, antes mesmo da fundação da nacionalidade, como comprovam documentos datados do início do Século XIII. A partir do Século XIX, Dornes começou a se afirmar como um polo de atração turística e tida como a sala de visitas do município de Ferreira do Zêzere, em função das suas paisagens deslumbrantes sobre o Rio Zêzere e também em virtude da grande carga histórica e monumental que as suas aldeias encerram. E, se sempre aconselho os meus leitores a visitarem os locais de Portugal que aqui posto, então, meus amigos, a visita à Vila de Dornes é obrigatória.

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

