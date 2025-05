Vereador André Rebello é homenageado pela comunidade luso-brasileira do Estado de São Paulo

Crédito: Divulgação

Através de indicação minha em reunião ocorrida em março último do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo (CCLB), que foi aprovada por unanimidade, o Vereador da Câmara Municipal de São Carlos, Dr. André Rebello, foi homenageado no passado dia 27 de abril durante um ato solene evocativo das datas de 22 de abril – “Dia das Comunidades Portuguesas” e do “Descobrimento do Brasil” – e de 25 de abril – “Revolução dos Cravos” -, promovido pelo citado Conselho e sob a propositura do Vereador da Câmara Municipal de São Paulo, Marcelo Messias. Com as presenças do Presidente e Vice-Presidente do CCLB, Sr. Antero Pereira e Dr. Marcelo Stori Guerra, do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Cesário, dos deputados da Assembleia Nacional de Portugal, Drs. Flávio Martins e Manuel Magno, e do Cônsul-Geral Adjunto de Portugal em São Paulo, Dr. Jorge Longa Marques, entre outras autoridades que compuseram a mesa de honra, foram homenageadas com os “Diplomas de Honra ao Mérito”, além do Vereador André Rebello, as seguintes individualidades: Antonio Carlos Castanheira; Arly de Lara Romêo; Carlos Alberto Romano Baptista; Jorge Miguel de Jesus Leite Longa Marques; Lucas Augusto Perez dos Santos; Mirandinha Santos; Paulo Roberto Esteves (in memoriam); Roberto Alves de Lucena e Rodrigo Leal (filho de Roberto Leal). O Dr. André Correa Rebello é advogado e casado com Amanda Ferrari Rebello (psicóloga) há 27 anos, ambos se dedicando ao Direito de Família como principal área de atuação. André Rebello é neto de José Rebello, nascido em Freguesia de Ega, Concelho de Condeixa a Nova, na data de 21/03/1891 e de Silvina da Conceição Soares Rebello, nascida em Freguesia de Reguengo do Fetal, Concelho de Batalha, na data de 07/01/1895. O homenageado dedicou 22 anos ao comércio, paixão que herdou de seus avós e bisavós, a maior parte deles no ramo da panificação. Sócio de sua esposa em um escritório de advocacia na nossa cidade de São Carlos, hoje dedica a maior parte de seu tempo à atividade parlamentar. Em seu segundo mandato, o Vereador André Rebello compõe pelo terceiro biênio a Comissão de Justiça da Câmara Municipal de São Carlos, sendo também presidente de outras duas comissões: Comissão de Educação e Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Foi Presidente da Comissão de Estudo e Defesa da Vida e da Família entre 2021 e 2024 e atualmente é coordenador da Frente Parlamentar em Prol da Vida e da Família na Câmara Municipal de São Carlos (2025-2028), além de fazer parte como membro da Frente Parlamentar em Prol da Vida e da Família na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo desde 2022. Foi um verdadeiro orgulho e satisfação partilhar esses momentos e prestigiar o homenageado, um lusodescendente que, com seu exemplo, muito honra a luso-brasilidade. Na foto - Senhora Angela Gandra, Secretária Municipal de Relações Internacionais, representando o Prefeito da Cidade de São Paulo, Ricardo Nunes e o homenageado, Vereador Dr. André Rebello.

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

