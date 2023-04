Vai um cafezinho???

De quando em vez, somos surpreendidos por notícias sobre saúde que nos deixam de boca aberta. Não bastam diabetes, AVC, pandemias, gripes, microrganismos, micróbios, etc.. Agora, até temos que ter cuidado ao tomar um cafezinho. Vem isto a propósito de um estudo que está sendo realizado aqui na USP de São Carlos para combater a ocratoxina, uma micotoxina carcinogênica (substância produzida por fungos e causadora de câncer), que é frequentemente encontrada nos grãos de café. Este estudo, que será tema de uma reportagem que estou fazendo para este portal e para os restantes medias, inclui o desenvolvimento de um sensor portátil, de baixo custo, que detecta, no terreno, essa substância, e cujo objetivo é substituir as complexas operações que são utilizadas atualmente e que, além de infraestruturas e equipamentos pesados e dispendiosos, exigem pessoal altamente qualificado, necessitando de um longo tempo para análise. Além do fator relacionado com a saúde humana, este estudo também está diretamente relacionado com a defesa da economia dos países produtores de café. Este será um assunto que, certamente, merecerá um destaque em uma futura rubrica aqui, neste espaço.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

