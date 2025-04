Vai se aposentar? evite estes 6 erros que podem custar seu benefício

patriciazani -

Se aposentar é o sonho de milhões de brasileiros. No entanto, o que deveria ser um momento de realização pode se transformar em frustração e prejuízo quando o pedido é feito sem o devido cuidado. Como advogada previdenciária, percebo diariamente que a falta de orientação adequada leva muitos segurados a cometerem erros que comprometem o valor ou até o direito ao benefício.

A seguir, listo os 6 erros mais comuns na hora de pedir a aposentadoria – e como evitá-los:

1. Não planejar antes

A falta de planejamento previdenciário é o erro mais grave e, infelizmente, o mais frequente. Muitos trabalhadores deixam para pensar na aposentadoria apenas quando acreditam que já têm direito. O resultado? Perdem tempo, dinheiro e, muitas vezes, oportunidades melhores. O ideal é começar a analisar sua situação previdenciária com antecedência, entendendo suas contribuições, simulações de benefício e possíveis estratégias legais.

2. Não conhecer as regras e requisitos

Muitas pessoas entram com o pedido de aposentadoria sem sequer saber qual é a regra que estão utilizando, qual o tempo de contribuição exigido ou como é feito o cálculo do benefício. O sistema previdenciário brasileiro é complexo e envolve diferentes modalidades, exigências e fórmulas. Ignorar esses detalhes pode levar à frustração, indeferimento do pedido ou recebimento de valores muito abaixo do esperado. Sendo assim, pesquise antes para saber qual a melhor regra para você.

3. Não conferir o CNIS

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é o documento mais importante para o INSS na hora de calcular o tempo de contribuição e o valor do benefício. Dados incompletos, vínculos ausentes ou remunerações incorretas são comuns e podem reduzir ou inviabilizar a aposentadoria. Conferir o CNIS antes de entrar com o pedido é essencial. O segurado deve conferir esse documento e ajustar as irregularidades junto ao INSS. Você pode ter acesso a esse documento no site ou aplicativo “MEU INSS”.

4. Falta de documentação

A ausência de documentos que comprovem vínculos, contribuições, atividades especiais ou tempo rural pode comprometer todo o pedido de aposentadoria. Carnês, contratos, carteiras de trabalho, PPPs (Perfil Profissiográfico Previdenciário), Laudos para PCD, e certidões devem estar organizados e atualizados. Sem essa documentação, o INSS pode negar o pedido ou considerar menos tempo de serviço, reduzindo o valor ou adiando o benefício

5. Aceitar o primeiro cálculo do INSS sem questionar

O cálculo do INSS nem sempre é o mais vantajoso, podendo existir vários erros. Muitas vezes, o sistema desconsidera períodos especiais, contribuições em atraso ou vínculos corrigidos. Sempre revise o cálculo tanto de tempo, quanto dos valores a receber antes de aceitar o benefício.

6. Desistir do pedido quando não for concedido

Infelizmente, muitos segurados confiam cegamente nas informações e, diante de uma negativa, simplesmente desistem. Lembre-se: o INSS erra, e muito. Uma análise jurídica pode apontar caminhos alternativos, recursos e até ações judiciais que garantam o seu direito.

A aposentadoria não é apenas um benefício – é o resultado de toda uma vida de trabalho. Por isso, deve ser tratada com seriedade, planejamento e informação. Evitar esses erros é o primeiro passo para garantir o que é seu por direito.





