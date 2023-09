USP de São Carlos avança em mais um projeto-piloto

Como os meus leitores devem ter verificado, ultimamente meus artigos têm vertido sobre algumas pesquisas inseridas na área da saúde e que estão sendo desenvolvidas nas universidades e em outros polos científicos sediados em nossa cidade. Entendo que estas temáticas, além de fazerem parte - de fato - do cotidiano de São Carlos, devem ser repassadas para o público em geral, consolidando aquilo que defendo há muitos anos: que as pesquisas aqui desenvolvidas devem chegar ao conhecimento da sociedade. Hoje, vou focar meu artigo em uma nova pesquisa que será divulgada na próxima semana e que verte sobre um novo tratamento de fissuras mamárias que o Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos (USP) e o Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica (CEPOF), alocado no mesmo Instituto, irão desenvolver na Santa Casa da Misericórdia de São Carlos, um assunto que certamente será do interesse das mulheres, principalmente para as lactantes - aquelas que estão no natural processo de amamentação. Indolor, não-invasivo, este tratamento será feito utilizando laser, não só tratando as fissuras mamárias, como, também, promovendo uma rápida cicatrização. Para as pesquisadoras e pesquisadores envolvidos neste projeto-piloto, os benefícios deste tratamento são enormes, atendendo a que o processo de amamentação não é fácil. O que se espera deste novo tratamento é que ele possa minimizar os possíveis efeitos colaterais da amamentação - principalmente as dores causadas pelas fissuras mamárias, que são, recorde-se, os fatores que mais contribuem para um desmame precoce, além de riscos para o surgimento de infecções. Este novo tratamento será supervisionado pelo cientista são-carlense Vanderlei Salvador Bagnato, e coordenado pelo pesquisador António Eduardo de Aquino Junior. Fiquem atentos a esta temática já a partir da próxima segunda-feira nos media de nossa cidade. Mais uma “Made in São Carlos”.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Leia Também