USP – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – IFSC: pesquisa e desenvolvimento tecnológico no tratamento da água

A LUZ QUE DESCONTAMINA A ÁGUA – PROF. DR. VANDERLEI SALVADOR BAGNATO – Coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) e Diretor do Instituto de Física de São Carlos – USP - Crédito: TV Brasil

As inovadoras linhas de pesquisas realizadas pela equipe de pesquisadores, coordenada pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato , vem realizando com o apoio dos engenheiros e equipe técnica do LAT – Laboratório de Apoio Tencológico, localizado no Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP, pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias que vem solucionado importantes problemas de contaminação da água utilizando a Luz – UVC como solução inovadora e de fácil utilização.

Uso da água na Agricultura Imagem: Embrapa A água é um importante bem da natureza, que nos permite viver e produzir em áreas distintas e solos variados, a exemplo do uso da água de irrigação na produção de alimentos, ou mesmo no uso da água e o seu tratamento para o abastecimento público. Destacando que a falta de água de qualidade, e com os devidos tratamentos, podem ser limitador da qualidade de vida e meio de propagar doenças. Lembrando que o custo do tratamento nem sempre é economicamente baixo, devido a falta de tecnologias específicas e comprovadas cientificamente.A associação de tecnologias técnico-científicas recomendadas, pode ser uma solução para o tratamento da água com qualidade superior e segura a ser consumida.

A tecnologia aplicada deve conter, enquanto proposta viável, a inativação e a imediata destruição dos patógenos, somada a prevenção de epidemias. O tratamento tradicional da água tem como objetivo inicial a redução de DBO : Demanda Biológica de Oxigênio e redução de sólidos, e a eliminação de qualquer tipo de contaminantes que coloquem em risco os consumidores ou animais em geral, levando em consideração inclusive o efeito residual dos mesmos, e outros parâmetros de potabilidade. Os sistemas de desinfecção mais usados são a cloração, o ozônio, irradiação porultra violeta (UVC), dentro outros utilizados, que somam ao processo de floculação, filtragem, e as outras etapas do tratamento, onde a desinfecção segura é parte principal e fundamental.

Em um ambiente hospitalar, a segurança passa ser extrema nos cuidados com a qualidade da água utilizada, principalmente por ser os pacientes vulneráveis a complicações de saúde, inclusive na área estratégica de prevenção e descontaminação dos ambientes hospitalares. Embora em geral a qualidade da água é de fundamental e vital importância, sendo historicamente conhecido relatos de graves problemas causados pela falta de tratamento e gestão dos recursos hídricos.

Vantagens do Sistema UV(Ultra Violeta): - Eficiente para eliminar bactérias, vírus, e micro organismos patogênicos, - É um processo físico que não utilizando produtos químicos, ou seja, ambientalmente correto; - É de fácil uso, e baixo custo, com instalação prática, não tóxico, e sem causar prejuízo ao ser humano e ao meio aquático e terrestre quando da utilização correta da tecnologia com UVC, sem produzir alterações significativas na água. - Os microrganismos patógenos não terão possibilidade de criar resistência, ou limitar a ação com o uso UV quando utilizado corretamente, tendo uma ação rápida em seu uso. Fonte: Kleber Chicrala – Jornalismo Científico do INCT – CEPOF – IFSC – USP



