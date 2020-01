Use os imprevistos a seu favor

Quantas vezes você já planejou algo que no momento que você precisava que aquele plano acontecesse, não deu nada certo e você se viu em saída, tendo que replanejar tudo novamente e as pressas?

Muitas vezes, passamos horas, dias ou até mesmo meses esquematizando algo e no momento previsto, parece que todo nosso planejamento vai por água abaixo de repente. Planejar é essencial para obtermos resultados mais precisos e chegarmos ao nosso alvo de forma mais clara e objetiva, porém, não é sempre que tudo que planejamos acontece de acordo com que pensamos.

Quando os benditos imprevistos ocorrem, dependendo da situação, nossa primeira reação é entrar em desespero, dificultando ainda mais o desenrolar do objetivo que era previsto. Contudo, para que possamos manter nosso equilíbrio emocional é preciso encararmos os imprevistos como uma oportunidade. Isso mesmo, quando conseguimos o controle suficiente para encararmos o mais rápido possível, os imprevistos como algo que poderá vir a ser o melhor a acontecer naquele momento, nós aprendemos a lidar com o novo e isso cria novas sinapses em nosso cérebro que, caso algo semelhante ocorra outra vez, lidaremos com a situação com mais facilidade.

Toda vez que nos desafiamos a superar nossas limitações, por menores que sejam, conseguimos encarar os imprevistos com mais tranquilidade e realmente aprendemos com os novos acontecimentos, que naquele momento tão esperado, nos oferece a oportunidade de usarmos nossas qualidades e forças para fazer o que foi planejado de forma diferente.

Você já tinha encarado os momentos inesperados de sua vida como uma grande oportunidade de fazer algo de outra forma e ainda se sentir muito bem por ter conseguido driblar aquela situação que parecia tão assustadora e sem solução?

Permita-se a aprender com os momentos repentinos e tire de letra aquele plano que não acontece como você queria. Imprevistos acontecem o tempo todo, a diferença é como você lida com eles e como pode usá-los a seu favor.

Qual foi o último imprevisto que aconteceu com você recentemente e que você conseguiu contornar a situação?

Que o autoconhecimento e aprendizado faça sempre parte de sua vida, muito obrigada, um grande abraço até o próximo artigo!

(*) A autora é Palestrante Motivacional, Escritora, Professora, Facilitadora do autoconhecimento auxiliando as pessoas a transformarem seus objetivos em resultados, da cidade de São Carlos, graduada em Administração de empresas, no Centro Universitário de Araraquara, pós em gestão de produção pela UFScar, Coaching pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching. Contato e sugestões: faleconosco@saocarlosagora.com.br

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também