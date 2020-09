Universidade de São Paulo (USP) entre as melhores do Mundo

Instituto de Física de São Carlos – USP : Excelência em Ensino, Pesquisa e Inovação - Crédito: Divulgação

Uma vez perguntaram a Albert Einstein: Qual é o maior tesouro do homem? E ele respondeu: O conhecimento. Mas isso não é novo, mesmo Salomão, quando podia ter pedido um grande tesouro a Deus, pediu SABEDORIA. Com sabedoria e conhecimento, vencemos qualquer outro problema e construímos uma nação. Isto mostra a importância de mantermos instituições de grande qualidade, capaz de gerar conhecimento e produzir profissionais bem preparados para usá-lo. A Universidade de São Paulo, considerada como a melhor da América Latina,está sendo destaque no World University Ranking, realizado pela Times HigherEducation (THE), pois é a única Brasileira a figurar entre as 200 melhores do mundo. O resultado foi divulgadoem 1° de setembro. A USP foi classificada no grupo entre 201-250 melhores, se igualando a excelente Instituições de ensino e pesquisa, a exemplo da Universidade de Waterloo (Canadá), Universidade de Massachusetts (Estados Unidos) e Universidade Hebraica de Jerusalém (Israel). No topo da lista estão a Universidade de Oxford (1° lugar), a Universidade de Stanford (2°) e a Universidade de Harvard (3°), sendo que das dez primeiras posições, oito são norte-americanas e duas são britânicas. É importante dizer que das cinco categorias de indicadores, a USP ficou entre as 100 melhores instituições do mundo em ensino (74ª posição) e pesquisa (84ª). Foram avaliadas mais de 1.500 instituições de ensino superior de 93 países, e a USP genuinamente brasileira mostrou o seu destaque mais uma vez pela excelência na qualidade de ensino, pesquisa, inovação, internacionalização e citações, estando assim na fronteira do conhecimento. Em entrevista com o Prof. Vanderlei S. Bagnato, atual diretor do Instituto de Física de São Carlos - USP, uma das unidades mais produtivas da USP, fica claro que a USP é para o Brasil aquilo que Oxford é para a Inglaterra. Temos avançado de forma pioneira em diversas áreas do conhecimento e colaborado com soluções científicas e tecnológicas para diversos problemas de nossa atual sociedade. “ A USP, é uma das galinhas dos ovos de ouro da Sociedade Brasileira e principalmente para o Estado de São Paulo, e tomar decisões que afetem de forma negativa esta Instituição, é comprometer o futuro da nação”, diz Bagnato se referindo a atual ameaça da Assembléia Legislativa em recolher verbas das Universidades estaduais e da FAPESP. “ As Universidades Brasileiras de forma geral e a USP em específico, só tem melhorado sua atuação, apesar dos ventos contrários”, afirma Bagnato que se diz orgulhosos de ser parte da USP . Para a cidade de São Carlos, USP e UFSCAR são nossos cartões de visita e grandes contribuidores da evolução desta cidade. Agora em época de eleições municipais, é praticamente mandatório que os candidatos estejam alinhados com estas Instituições. Aí reside nosso futuro. Todos serão beneficiados com o progresso de nossas Universidades.

Fontes: Kleber Chicrala – Coordenação de Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP e Diretoria do CEPOF – INCT – IFSC – USP e Jornal da USP









