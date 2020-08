Unidade Embrapii/Instituto de Física de São Carlos/USP: Inovações e Novas tecnologias que beneficiam diretamente toda Sociedade

Crédito: Divulgação

O Centro de Pesquisa e Inovação em: Biofotônica e Instrumentação é uma Unidade Embrapii do Instituto de Física de São Carlos – USP credenciada pelo Termo de parceria n. 002/2017 assinado em 01/06/2017 através da chamada pública Embrapii número 01/2016.

O Instituto de Física da USP de São Carlos que abriga esta Unidade Embrapii é o pioneiro na parceria industrial e de forma muito marcante nas áreas da interface das ciências físicas com as biológicas. Ao longo dos últimos anos na área de Biofotônica, os pesquisadores contribuíram com projetos tecnológicos com várias empresas, resultando no desenvolvimento de tecnologias que colocaram o Brasil como importante participante no avanço do estado da arte.

A Unidade Embrapii – IFSC – USP, tem em sua coordenação o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato,sendo formada por uma equipe de professores/técnicos especialistas com competências específicas no uso da óptica como elemento básico para atender demandas tecnológicas com desenvolvimento de projetos de inovação em parceria com empresas do setor industrial.

Esta parceria permite a concessão de recursos financeiros não reembolsáveis pela Embrapii para financiamento parcial de custos de projetos de pesquisa, desenvolvimento & inovação de acordo com normas e orientações previstas contidas em umManual de Operações da Embrapii – Saiba mais sobre as possibilidades de parceria e desenvolvimento com a Embrapii – Unidade de São Carlos: (16) 3373 9784 ou e-mail: embrapii@ifsc.usp.br

MISSÃO EMBRAPII – SÃO CARLOS

Alavancar desenvolvimento econômico através de parcerias com empresas que poderão gerar produtos que contribuam para a melhor qualidade de vida da sociedade. Essas parcerias terão como grande atrativo para sua viabilização a implementação de recursos da Unidade Embrapii-IFSC/USP.

ALGUMAS ÁREAS DE COMPETÊNCIA DA UNIDADE EMBRAPII – IFSC – USP:

TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DA SAÚDE HUMANA



