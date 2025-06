Unidade Embrapii do IFSC-USP participa da VIVA-TEC em Paris com grande sucesso

O projeto de tratamento de pneumonia resistente aos antibióticos com técnicas fotônicas, e prevenção de infecções em pacientes intubados, realizada pela unidade Embrapii do IFSC-USP em associação com a empresa MMO, participou da maior feira de novas tecnologias e startups da Europa – VivaTec , que ocorreu em Paris nos dias 11,12,13 e 14 de junho e contou com a participação de mais de 50 países e mais de 25 mil participantes. O display e apresentações realizadas pela unidade, chamou a atenção de autoridades, instituições e empresas presentes. A inovação como solução para os problemas de grande desafio da humanidade, como as infecções resistentes, torna a Embrapii não apenas um apoio à indústria, mas um grande apoio à própria sociedade, tomando as necessidades como oportunidades. Certamente muitos frutos serão colhidos desta participação internacional. Além de uma enormidade de contatos, a participação da unidade IFSC-USP conquista respeito e seriedade internacional, como demonstram muitos dos visitantes internacionais através das parcerias que querem firmar com a unidade do IFSC. A presença do presidente francês e do embaixador do Brasil na França no evento, mostram sua importância.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador da Unidade Embrapii do IFSC-USP – CEPOF – INCT – IFSC – USP; Prof. Dr. Daniel Varela Magalhães – EMBRAPII – IFSC – USP – CEPOF – INCT – IFSC -USP – Grupo de Óptica; Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica - CEPOF – INCT – IFSC -USP – Grupo de Óptica.





Membros da Unidade Embrapii – IFSC -USP com o display utilizado para explicar a nova tecnologia