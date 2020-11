Unidade EMBRAPII do IFSC - USP fará lançamento de entrega de seus projetos às empresas parceiras em eventos ao vivo pelas redes sociais

O Instituto de Física da USP de São Carlos(IFSC) - USP é uma instituição pioneira na parceria industrial que transforma ciência e conhecimento em tecnologia. É reconhecida pelo alto nível científico e excelente infraestrutura de laboratórios. Ao longo dos últimos anos, seus pesquisadores contribuíram com diversos projetos tecnológicos gerando vários produtos novos no mercado, frutos da parceria entre laboratórios e setor empresarial.

Credenciado como Unidade EMBRAPII – Centro de Pesquisa e Inovação em Biofotônica e Instrumentação no IFSC -USP,atende demandas de projetos de pesquisas em desenvolvimento de equipamentos Biofotônicos e Instrumentação Biofotônica em processos por meio da prospecção de projetos com as indústrias ou diretamente na unidade.

Como tal, a EMBRAPII – Unidade São Carlos vem desenvolvendo inúmeros projetos tecnológicos com empresas parcerias em diversas áreas e formas de aplicações e inovações tecnológicas. Realizando co-financiamento com mais de 20 empresas, tendo projetos de grande relevância tecnológica com grande impacto social. Os desenvolvimentos, muitos dos quais na área da saúde humana, saúde ambiental ou melhoria na produção de alimentos,dentre outros, vem trazendo benefícios diretos para nossa sociedade, sendo destaque nos meios de comunicação.

Estando orgulhoso de seus desenvolvimentos, a unidade Embrapii do IFSC-USP pretende à partir de agora realizar com certa regularidade, o lançamento dos resultados dos projetos mais relevantes, através das mídias sociais e também através de apresentações ao vivo pelo canal do CEPOF no Youtube.

O primeiro lançamento será no dia 27 de novembro de 2020, às 17:00hs, com o lançamento do projeto: “Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho e da bebida final”, realizado em parceria com a empresa BR TECNOLOGIA EM BEBIDAS LTDA. Nesta apresentação aberta ao público, será divulgado os resultados do projeto e apresentado um novo produto, que auxiliará as cervejarias de todos os tipos com relação a medida de cor/amargor da cerveja. Será um evento com explicações, demonstrações e ilustrações criativas de fácil entendimento.

Agende as datas e acesse o canal .Participe !Lembrando que canal do CEPOF ( Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica) no youtubenesta parceria com a EMBRAPII – Unidade de São Carlos é o :

https://www.youtube.com/SiteCepof

http://cepof.ifsc.usp.br/difusao/YoutubeCEPOF

O segundo lançamento previsto, será no dia 04 de dezembro de 2020, às 17:00hs, com a apresentação do projeto: “Desenvolvimento de Processo e Planta para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica” da empresa PDT PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, que seguirá as mesmas regras do projeto anterior.

Contamos com a presença de todos os convidados, onde acreditamos que com essas ações, estaremos divulgando a importância da Instituição EMBRAPII – Unidade de São Carlos – IFSC - USP no desenvolvimento de Projetos Inovadores, e reforçando a importância da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento do País.

Informações complementares pelo e-mail: gussen@ifsc.usp.br e contato@cepof.ifsc.usp.br





