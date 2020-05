Uma lição que o coronavírus nos trouxe e que pode estar passando despercebida

Crédito: Divulgação

Alguma coisa está faltando no entendimento das lições que esta pandemia nos trouxe, que ainda não está sendo devidamente percebida e poderia passar em brancas nuvens.

Este minúsculo ser, invisível e que nem vivo é, está nos deixando completamente atordoados. Dia vai, dia vem e ele continua produzindo o seu estrago entre nós, impiedoso, misterioso como um desafio colocado por uma inteligência superior. Olha que gênios do mundo todo, com profundo conhecimento e olhando com lupas microscópicas, quando percebem alguma coisa, e se regozijam, logo constatam que não é só aquilo que perceberam, e que vai muito além. Coçamos a cabeça e temos como última esperança, o fato de que o nosso velho sistema imunológico aprenda a se defender. Isso mesmo, o nosso velho sistema imunológico! Somente ele é o único responsável por nossa cura. Não é o remédio, nem a vacina que vai nos curar! Também não são os cuidados médicos ou o amor de mãe, mas o nosso velho sistema imunológico, tão importante, mas tão negligenciado.

E qual a lição que isso nos traz? Olhem bem como ele funciona. Ele vai buscar nas profundezas do nosso DNA o conhecimento lá instalado para tentar resolver a situação. Ele é único e não depende da ajuda de qualquer outra pessoa. Ou ele nos salva ou morreremos. Ele tem vida própria e que, se devidamente apoiado, seja pelos medicamentos, vacinas ou amor e carinho, vai dar conta do recado, ou perecer tentando salvar a nossa vida. É essa atuação individual que nos chama a atenção. Não são os outros sistemas que nos salvam, os outros apenas tentam nos ajudar, mas quem faz o trabalho final é sempre ele. Mas como interpretar isso de um outro ponto de vista?

Será que não conseguimos perceber que este sistema tem um paralelo em nossa existência? Será que não percebemos que também temos um sistema, que se chama Consciência, que tem um papel semelhante na condução de nossa vida?

Será que o trabalho do sistema imunológico não é semelhante ao trabalho de nossa Consciência? Quando temos a real consciência da gravidade de um problema não lutamos com todas as nossas forças para nos salvar? Quando temos consciência do perigo, não buscamos ajuda em todas as partes, na luta para a sobrevivência? Não nos unimos até com adversários para buscar apoio e obter armas que possam derrotar o inimigo?

Que similaridade entre os processos usados em ambos os campos que estão aí agindo de forma paralela, sem que tenhamos noção disso. Não temos a noção clara que um sistema interno faz isso sem a nossa preocupação ou mesmo consentimento. E assim como não temos conhecimento sobre o nosso sistema imunológico, parece que também desconhecemos que temos uma Consciência!

Portanto, a grande lição que percebo é que, assim como a solução para a cura de uma doença, está no sistema imunológico, a solução para os nossos problemas está na nossa conscientização profunda sobre o nosso comportamento. Que nós temos um poderoso sistema que não está sendo usado. Ele está dormindo, está paralisado pelo medo, pelas comodidades modernas, pelas facilidades que a tecnologia nos trouxe, pelas belas recompensas que o mundo nos oferece, pelas belas propagandas que nos seduzem e faz a gente pensar que não é preciso mais nada a não ser consumir a droga X ou Y para ser feliz. E são essas as questões serias que deveríamos estar refletindo porque é o nosso comportamento, alicerçado nos valores atuais, que pode estar contaminando o planeta, assim como o vírus está contaminando o nosso corpo.

A lição que o vírus está nos trazendo é que se não acordarmos a nossa Consciência para o que é realmente importante de forma voluntária, ela será feita de forma compulsória, começando agora com essa crise. E outras lições poderão ser ministradas até que tenhamos plena consciência de que temos de mudar a nossa conduta em relação ao rumo que tomamos. O vírus está nos informando, via confusão do sistema imunológico, que se não mudarmos o nosso jeito de ser, vamos perder o fôlego, quer queiramos ou não. Estamos cortando o fornecimento de oxigênio com a nossa poluição, injetando venenos tóxicos na corrente sanguínea do nosso planeta que são os rios e mares, estamos destruindo os nossos pulmões que são as nossas matas. Estamos sobrecarregando os nossos fígados e rins planetários que são as terras cultiváveis e nossos aquíferos com os produtos químicos e pesticidas que os envenenam. Enfim, os estragos que o vírus está fazendo em nosso corpo se assemelha em muito aos estragos que estamos fazendo no planeta e à nossa sociedade. Em outras palavras, tudo indica que somos os coronavírus do planeta Terra!

Portanto, assim como o sistema imunológico não perde tempo esperando ordens para funcionar, também o ser humano, consciente de seu papel, não deveria perder tempo esperando que alguém nos diga o que fazer. O sistema imunológico busca dentro de si a resposta que vai permitir que ele produza os anticorpos que vão combater a doença. Como seres conscientes deveríamos buscar dentro de cada um de nós as respostas para combater os excessos dos dias atuais. Essa talvez seja a grande lição que esse vírus veio nos trazer.

(*) O autor é doutor em Estatística e Saúde Pública e professor aposentado da UFSCar. Sócio da Statsol, Consultoria Estatística e Pesquisa de Mercado.

