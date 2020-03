Uma aranha cancerígena

“Tinha chegado do trabalho. Como habitualmente, fui tomar “aquele” banho gostoso, vesti meu samba canção e me joguei para cima do sofá, afundando-me lentamente, lembrando que estava perto de fazer seis anos que tinha sido operado de um câncer no intestino. Hora de comemorar!! Felizmente, tudo tinha terminado bem. Era apenas hora de recordar. De repente, uma picada no lado esquerdo de minha cintura me obrigou a coçar e imediatamente a procurar o causador, ou a causadora daquele verdadeiro atentado ao meu merecido descanso. Nada! Nenhum zumbido, nada voando perto de mim ou circundando a luz no teto. Praguejei!!! Deitei-me com aquela coceira horrível. Na manhã seguinte, uma pequena bolha despontou no local da mordida e a coceira foi substituída por um processo dolorido no local. Com o passar do tempo (horas), a mordida se transformou em ferida com uma enorme inflamação em redor. Passei uma pomada que tinha em casa, mas a coisa piorou (e muito!) e passados dois dias um enorme abcesso tinha se formado e a ferida começava a verter pus em grandes quantidades. A dor era intensa, insuportável, o que me levou a procurar uma UPA da cidade e aí me medicaram com Benzetacil e spray Rifotrat para aplicação no local. Em vão! O abcesso ficava cada vez maior, a dor era demoníaca e aí decidi procurar um dos hospitais de São Carlos. Prontamente atendido na emergência - até porque estava muito febril -, o médico de plantão, que estava acompanhado por um residente, depois de apalpar, apertar e comprimir a região inflamada - de tal forma que estive prestes a me levantar e a socá-lo bem no meio dos olhos - disse-me o seguinte: “Não vou mexer mais!.... O que você tem aí é um câncer, uma lesão tumoral. Vou pedir uma biópsia”. Quase desmaiei ao pensar que tinha outro câncer!!!! Contudo, depois do choque momentâneo, pensei, “Espera aí! Como pode ser câncer? Isto apareceu em uma semana através de uma picada! “Doutor, isto foi resultado da picada!”, argumentei, ao que ele respondeu: “Essa picada foi uma mera coincidência, isso é um câncer”. Saí do hospital completamente perdido, até que decidi pedir a opinião do médico cirurgião que me operou ao câncer de intestino. Como é de sua índole, simpático, sempre disponível e altamente competente, olhou para a lesão e disse “É um abcesso infeccionado que não está flutuante, portanto não pode ser extraído. Parece o resultado da picada de uma daquelas aranhas pequenas, caseiras, de cor marrom.”. Me passou medicação e quando lhe contei o episódio do hospital, esboçou um sorriso revelador. O abcesso desapareceu em cerca de uma semana, sem ter sido necessário extrair”.

Esta história passou-se com um grande amigo meu e colega de profissão. Não vou comentar a história, mas sim prevenir todos os meus leitores sobre essa aranha cancerígena que pode habitar o lar de você. É caso para alertar a OMS, ou então o Conselho Federal de Medicina - CFM.

(*) O autor é Jornalista profissional / Membro da GNS Press Association (Alemanha) / Correspondente internacional freelancer.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também