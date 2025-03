Um dos maiores cientistas do Brasil e do mundo é de São Carlos

Quando pronunciamos o nome de Vanderlei Salvador Bagnato falamos de um dos mais importantes cientistas do Brasil e do mundo, com uma dedicação científica surpreendente nas áreas de átomos frios e condensação de Bose Einstein, mas principalmente em biofotônica, onde tem desenvolvido desde a década de 80 do século passado diversas técnicas para tratamento de câncer e controle microbiológico, entre outras, utilizando ação fotodinâmica.

Nascido na cidade de São Carlos em 28 de setembro de 1958, falar sobre a carreira do Prof. Vanderlei Bagnato é como desfolhar um livro com milhares de páginas, onde a ciência surge em sua vida muito cedo.

Ao longo de cerca de quarenta anos, este cientista são-carlense inicia uma série de linhas de pesquisa dedicadas à saúde, sendo que em 1998 inicia uma linha de trabalho sobre aplicações de laser em medicina e odontologia. A técnica de terapia fotodinâmica recebe em seus laboratórios avanços e o Brasil dá início, sob sua coordenação, à implantação clínica de mais uma moderna técnica no tratamento de câncer. Técnicas modernas de diagnóstico óptico de doenças variadas já são hoje uma realidade dentro das pesquisas em seus laboratórios. Pioneiro na técnica no Brasil, desenvolveu diversos estudos fundamentais envolvendo culturas de células e animais que mostraram a eficácia da técnica para tratamento de câncer. Já no campo da inovação, Vanderlei Bagnato ajudou a desenvolver mais de 50 produtos e a iniciar um parque de empresas de óptica em São Carlos, com mais de 40 empresas.

Pesquisador emérito do CNPq, o Prof. Vanderlei Bagnato é membro das principais academias de ciências do mundo, com destaques para a Academia Brasileira de Ciências (ABC), da National Academy of Science (EUA), The World Academy of Sciences (TWAS) e Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano.

Independente dos mais de 100 prêmios que já recebeu, a maioria em nível internacional, o Prof. Vanderlei Salvador Bagnato acredita firmemente que “somos menos aquilo que fazemos e mais aquilo que fazemos para mudar o que somos”.

Confira esta interessante entrevista com o Prof. Vanderlei Salvador Bagnato - https://www.youtube.com/watch?v=mr0G0y2p1Nk&list=PLmHytbcpAS6etrHv3Fsx4MdhrNb-FgtqZ&index=7