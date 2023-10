Tratamento de fissuras mamárias é motivo de nova linha de pesquisa no CEPOF – INCT -IFSC – USP

A proposta de estudo e pesquisa tem supervisão do Comité de Ética, sendo pesquisado com a aplicação de laser nas fissuras mamárias, beneficiando e orientando as mães na amamentação, e criando uma alternativa técnica- científica para um problema de fundamental importância na área da saúde durante o período de amamentação.

Destacando que a pesquisadora fisioterapeuta, Drª Sabrina Peviani, será a responsável por esta proposta de projeto e linha de pesquisa, que tem entre os benéficos da técnica pesquisada, ser rápido o tratamento, não-invasivo, e indolor, minimizando as dores, e beneficiando diretamente a mãe e o bebê.

Lembremos que o apoio direto ao projeto de pesquisa tem a orientação do Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato _ Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, e a colaboração do Dr. Aquino Aquino, coordenador da Unidade de Terapia Fotodinâmica da Santa Casa, uma unidade clínica do IFSC-USP, e membro do CEPOF – INCT – IFSC – USP.

Dra Sabrina Peviani é Fisioterapeuta, formada na UFSCar em 2003, com Doutorado e Pós-Doutorado na mesma Universidade. Atua na área de Fisioterapia de Saúde da Mulher, sendo autora deste projeto-piloto de Pós-Graduação no IFSC-USP.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador0000 do CEPOF – INCT – IFSC – USP ; Pesquisadora Dra Sabrina Peviani; Dr. Aquino Aquino – CEPOF – INCT – IFSC – USP; Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC- USP; e Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Difusão Científica e Jornalismo Científico – CEPOF – INCT – IFSC - USP

Pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos ( IFSC) – USP - Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica (CEPOF), inicia uma nova e necessária proposta para a linha de pesquisa envolvendo o tratamento de fissuras mamárias. Mas para entendermos o que vem a ser as fissuras mamárias e sua importância para a mãe e para o bebê, explicamos resumidamente, sendo: “ Fissuras mamárias podem ser definidas como a ruptura do tecido epitelial que cobre a papila mamária (mamilo). Essas levam a mulher a sentir dor nos mamilos, e até podem sangrar”.