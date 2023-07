Trabalhos realizados no tratamento do Câncer de Pele une Universidade de São Paulo – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC – Grupo de Óptica e o Departamento de Pele do Hospital Amaral Carvalho de Jaú

Os trabalhos técnicos-científicos une Universidade de São Paulo – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC – Grupo de Óptica, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, e o Departamento de Pele do Hospital Amaral Carvalho(HAC) de Jaú, na pessoa da médica Dra Ana Gabriela Salvio, no tratamento do câncer de pele com a técnica da terapia fotodinâmica (PDT- da sigla em inglês Photodynamic Therapy) com resultados superiores e benefícios diretos aos pacientes.

A média Dra Ana Gabriela Salvio, explica: “ o tratamento com a terapia fotodinâmica pode ser realizado no momento em que o paciente é atendido e diagnosticado com câncer de pele em fase inicial. A partir deste momento o paciente é submetido a curetagem da lesão, onde se aplica um creme contendo um fotossensibilizador, e ai se aguarda três horas para que haja a incorporação do creme a lesão. Após isso o paciente recebe a primeira iluminação com duração de 20 minutos, e logo em seguida é aplicada uma nova camada do creme e esperado mais 20 minutos, decorrido esse tempo então é feita a segunda sessão. Terminado esse processo, o paciente pode ir pra casa, e completamente tratado. Esse protocolo que eu acabo de descrever, é uma técnica provada e publicada pelo grupo, onde o paciente recebe todo o tratamento da terapia fotodinâmica num único momento, de maneira ambulatorial, onde o paciente não precisa ficar internado, e não demanda maiores cuidados, e todo o tratamento com a terapia fotodinâmica não demora mais do que cinco a seis horas, onde o paciente consegue ser tratado no mesmo dia “.

Sobre as vantagens da técnica de PDT, explica: “ o paciente não precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico, desde que bem indicada a terapia fotodinâmica pode ter respostas praticamente iguais a um procedimento cirúrgico. Então ela pode ser muito bem aproveitada para pacientes com outras comorbidades que impeçam de fazer um procedimento cirúrgico, de permanecer em hospital, sendo uma vantagem a mais. Lembrando que os cânceres de pele que podem ser submetidos a terapia fotodinâmicas são os de fase bem inicial, e não são todos os tipos, porque são mais de oitenta tipos de câncer de pele “. E a Dra Ana Gabriela continua a explicar: “ Um fato importante do paciente é que ele não precisa ficar se deslocando várias vezes até o Centro de tratamento, por exemplo, na rotina do SUS o paciente vem um dia para marcar a cirurgia, depois ele pode precisar fazer algum exame para que seja submetido a cirurgia, e assim já voltaria em outro dia, e uma outro dia para a cirurgia. Na terapia fotodinâmica, eu tenho a disponibilidade de na hora que eu diagnostico o câncer de pele, na consulta médica, que normalmente é de manhã, você pode fazer o tratamento, e o paciente sair e voltar pra casa em um único dia já diagnosticado e tratado do câncer de pele inicial. Isso gera provavelmente gera uma enorme economia de custo de viagem para o sistema de saúde, além de ser ambulatorial, e também tem os custos cirúrgicos “.

E a médica acrescenta: “ um dado importante, foi avaliado em um dos objetivos, da minha tese de pós-doutorado, foi a avaliação e o acompanhamento desses pacientes por dois anos. Foi um estudo muito importante na resposta clínica avaliada 30 dias após a terapia fotodinâmica, onde nesta avaliação foram mais de 300 pacientes estudados com lesões de carcinoma basocelular nodular pequenas, e tiveram uma resposta completa, isto é, uma cura com um índice de 93% . Esse índice é praticamente o mesmo que um procedimento cirúrgico. Então para lesões pequenas, a terapia fotodinâmica pode ser comparada a cura cirúrgica. Isso com o carcinoma basocelular nodular. Com o carcinoma basocelular superficial, essa taxa de cura sobe para 98% em 30 dias, então são índices muito elevados, e mostram que a terapia fotodinâmica é muito segura, com baixíssimo índice de recorrência “.

Fontes: Dra Ana Gabriela Salvio - Departamento de pele do Hospital Amaral Carvalho de Jaú; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Equipe de pesquisadores CEPOF – INCT – IFSC – USP e do Hospital Amaral Carvalho de Jaú; e Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP .

Entrevistada: Dra Ana Gabriela Salvio