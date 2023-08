Teve seu pedido de auxílio doença negado pelo INSS? Saiba o que fazer

SIGA O SCA NO

Muitos segurados não sabem como proceder quando passam pela perícia do INSS e mesmo estando incapazes para o trabalho tem o seu benefício de auxílio-incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) indeferido, ou seja, negado.

Importante esclarecer que para ter direito ao benefício de auxílio-incapacidade/auxílio-doença, são necessários alguns requisitos, quais sejam:

-Carência de 12 contribuições mensais, não existindo essa exigência no caso de acidente, bem como para algumas doenças;

-Qualidade de segurado (podendo ser recuperada na maioria dos casos com o pagamento de 6 contribuições);

-Comprovar, em perícia médica, doença/acidente que o torne temporariamente incapaz para o seu trabalho;

Muitas vezes o benefício não é concedido porque o perito do INSS não reconhece a incapacidade do segurado, devido ao mesmo apresentar poucos laudos médicos ou por rigor excessivo da perícia.

O segurado recebe o comunicado que seu benefício foi indeferido (negado) e que dessa decisão cabe recurso no prazo de 30 dias.

Importante ressaltar, que a análise do recurso é demorada e na maioria das vezes a decisão é mantida, em especial, nos casos de falta de incapacidade.

Sendo assim, a alternativa é apresentar o pedido diretamente na justiça.

Quando o segurado apresenta o pedido na justiça, o mesmo será encaminhado para perícia médica, de preferência com perito especialista na doença apontada, o que aumenta a chances de concessão do benefício, já que muitas vezes a perícia administrativa do INSS não é feita por médico especialista.

Se o perito judicial considerar que a incapacidade existe, preenchidos os outros requisitos, o segurado receberá os valores retroativos a partir da data em que o benefício foi agendado no INSS.

Ainda, na justiça são considerados outros fatores sociais, os quais não são avaliados na esfera administrativa.

Nesses termos, caso seu benefício de incapacidade seja indeferido pelo INSS e o segurado julgue não ter condições de exercer atividade laborativa habitual, deve pleitear o pedido na justiça.

