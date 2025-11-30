Terapia inovadora para tratamento de feridas: vacuoterapia com laser

As feridas na perna decorrem em 75% dos casos devido à insuficiência

venosa crônica, 20 % devido à insuficiência arterial, enquanto 5% ocorre devido às

queimaduras, anemia falciforme, entre outros. Ainda, a diabetes e as feridas estão

intimamente ligadas devido à neuropatia diabética (danos nos nervos que reduzem a

sensibilidade) e à má circulação sanguínea, que dificultam a cicatrização e

aumentam o risco de infecções, principalmente nos pés.

Existem diversos fatores que contribuem para que o paciente não realize o

tratamento de maneira adequada, isto é, medo, desconforto, problemas de pele

(como as dermatites), restrições financeiras e recomendações inadequadas

transmitidas pelos profissionais de saúde são as principais razões, além da

dificuldade que os pacientes apresentam para assimilar e aplicar os ensinamentos

curativos e preventivos da equipe de saúde. Estes fatores aumentam o risco de não

cicatrizar a ferida ou favorecem o retorno da ferida.

Em relação aos tratamentos, a dificuldade em usar medicamentos tópicos,

ocorre devido à péssima aparência adquirida pela ferida, que se torna úmida e

dificulta o vestuário, causando certo constrangimento ao paciente em aparecer nos

locais públicos, principalmente quando ocorre a demora no processo de cicatrização,

ou seja, as lesões estão abertas. Nestas feridas haverá entrada de microorganismos

e outros corpos estranhos, muitas vezes de linhagens mais resistentes,

responsáveis pela contínua infecção e dificuldade de cicatrização.

Para acelerar o processo de cicatrização de feridas pesquisadores vêm

utilizando uma terapia inovadora para tratamento de ferida, que consiste na

combinação de vacuoterapia com laser

A vacuoterapia utiliza a ventosa e mecanismo a vácuo para sucção,

promovendo a mobilização da pele e dos tecidos adjacentes, como as estruturas

vasculares e linfáticas, o que resulta no aumento do fluxo sanguíneo e no aumento

do aporte de oxigênio celular para que ocorra a cicatrização. Também, filtra os

fluidos e resíduos celulares, diminuindo a inflamação, além de promover drenagem

linfática, com eliminação das toxinas. Esta alteração metabólica, faz com que ação

da luz seja mais eficiente para acelerar o processo de cicatrização.

O tratamento através da luz é chamado de fotobiomodulação e têm vários

efeitos terapêuticos, como a regulação da inflamação, o aumento da vascularização

e da síntese de colágeno que acelera o processo de cicatrização, além de promover

a ação analgésica. Quando a fotobiomodulação é aplicada com substâncias

fotossensíveis (por exemplo: o azul de metileno) adquire o nome de Terapia

Fotodinâmica (TFD), que é amplamente utilizada no tratamento do câncer de pele e

para inativação de microorganismos (vírus, fungos, bactérias). Neste contexto, a

TFD é fundamental para descontaminação de feridas, auxiliando no processo de

cicatrização.A Profa. Fernanda Rossi Paolillo da Universidade do Estado de Minas Gerais

(UEMG), coordena vários projetos financiados pela Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG - APQ-04648-24; PIB-00018-24;

APQ- 01982-23; APQ-03204-22) e, atualmente, promove atendimentos clínicos com

este tratamento inovador para cicatrização de feridas, beneficiando a população de

Minas Gerais.

Segundo a aluna do curso de Enfermagem da UEMG, Emily Vasconcelos

Gonçalves, “o paciente do sexo masculino com 51 anos de idade, insuficiência

venosa periférica, linfedema, hipertensão arterial e obesidade apresentava uma

ferida que não cicatrizava a 3 meses, realizou 1 sessão de vacuoterapia com laser e

na semana seguinte (após 7 dias), surpreendeu a equipe, sua ferida estava

cicatrizada e a perna não estava inchada”.

Segundo a Profa. Amanda Conrado Silva Barbosa, docente do curso de

Enfermagem da UEMG, “a técnica é promissora e, em 2025, será criado um

ambulatório de diabetes na UEMG de Passos/MG, onde a população será

beneficiada com este tratamento”.

O projeto também conta com o apoio do Prof. Vanderlei Salvador Bagnato do

Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC/USP) e da

Enfermeira Elissandra Moreira Zanchin, Pós-Graduanda em Estomaterapia,

Proprietária da Clínica Cicatrizze e Consultora da MM Optics.

Segundo Elissandra Zanchin, “o paciente do sexo masculino com 64 anos,

diabético e hipertenso e com indicação de amputação do pé devido à infecção em

mal perfurante plantar, existente há 4 anos e meio, também surpreendeu a todos,

pois houve a cicatrização após 2 sessões de terapia fotodinâmica com azul de

metileno durante a aplicação da vacuterapia com laser”.Profa. Fernanda Paolillo da UEMG ressalta que para beneficiar a saúde da população,

trouxe para Minas Gerais estes modernos tratamentos desenvolvidos no Centro de Pesquisa

em Óptica e Fotônica (CEPOF) do IFSC-USP na época do seu Pós-Doutorado financiado pela

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), sob supervisão do Prof.

Vanderlei Salvador Bagnato.

Fontes: Profa. Fernanda Rossi Paolillo; Profa. Amanda Conrado Silva Barbosa e; a discente

Emily Vasconcelos Gonçalves da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) -

Unidade de Passos; Elissandra Moreira Zanchin da Clínica Cicatrizze e Consultora da MMO;

Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - Coordenador do CEPOF - INCT - IFSC - USP, e Ms.

Kleber Jorge Savio Chicrala - Jornalismo Científico e Difusão Científica - CEPOF - INCT -