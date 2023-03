Terapia fotodinâmica dermatológica: Programa TFD Brasil

No prefácio desta reconhecida obra, os autores e organizadores explicam e escrevem:

“ A incidência de câncer de pele não melanoma no Brasil e no mundo tem altos índices e cresce continuamente. Detectadas suspeitas de alteração na pele, o médico normalmente acompanha a evolução da lesão com relação à assimetria, bordas, coloração e diâmetro. Comprovado que se trata de lesão maligna, a opção que a medicina indica de forma mais frequente é a cirurgia. Dependendo da localização e extensão, também pode ser necessária cirurgia plástica para reconstrução e reparo. Em certos casos, pode-se recomendar ainda a quimioterapia ou mesmo a radioterapia. Soluções, portanto, existem, mas elas precisam de infraestrutura apropriada e médicos especializados alocados de forma distribuída pelo país para suprir a tão alta demanda.

Como nem sempre todos estes fatores estão simultaneamente reunidos o suficiente nas diversas posições geográficas do país, o câncer de pele acaba por não receber a atenção adequada e se transforma em um problema de saúde pública de alta relevância.

Soluções adequadas para os problemas de saúde devem estar intrinsicamente conectadas com a realidade econômica. Na prática, dado o alto índice de lesões e a logística para o tratamento pelo sistema público de saúde, o tempo que leva entre o diagnóstico e o tratamento de fato faz com que ocorram acúmulo e agravamento dos casos. O mesmo ocorre para o tratamento de queratoses actínicas, lesões pré-malignas que afetam um número extremamente elevado de pessoas e que podem evoluir para lesões graves de câncer de pele. O problema é que as queratoses actínicas, em geral, acometem áreas relativamente grandes de forma disseminada, dificultando sua remoção cirúrgica. Tratamentos tópicos podem ser adotados, mas então novamente recaímos no problema de custo e eficiência que dependem ainda da administração pelo próprio paciente.

Ao apresentar todos estes aspectos relevantes ao tratamento do câncer de pele, o que se quer mostrar é que é imperativo que as opções de tratamento sejam ampliadas. Apenas adotando novas abordagens será possível superar as barreiras que se apresentam para vencer o desafio do câncer de pele frente à realidade brasileira. Neste contexto, a terapia fotodinâmica (TFD) já é uma técnica bem estabelecida em todo o mundo, e apresenta muitas vantagens para o tratamento do câncer de pele não melanoma e também para as queratoses actínicas, mesmo aquelas que acometem grandes áreas. A simplicidade da técnica, aliada à facilidade em treinar profissionais e realizar procedimentos em ambulatórios, tornam a TFD uma excelente opção terapêutica.

Outros países, entre eles França, Alemanha, Estados Unidos, China e Japão, vêm produzindo um grande número de avanços nesta técnica. Poucos, no entanto, têm superado os desenvolvimentos e avanços feitos no Brasil, particularmente em decorrência do projeto TFD Brasil. Este projeto é resultado de um esforço para melhorar a eficiência da técnica e tornar dispositivos de irradiação e fármacos acessíveis, e foi inicialmente financiado pelo BNDES e pela Finep, e, posteriormente, pela FAPESP e o CNPq. Como consequência deste esforço, a TFD vem se tornando uma realidade no Brasil, e as inovações introduzidas permitiram atingir excelentes margens de eficiência. Somos o único país fora da Europa e da América do Norte a produzir os equipamentos e fármacos vinculados a um programa com a participação de inúmeros centros espalhados pelo país. Com a evolução do nosso protocolo, as duas sessões tradicionais de irradiação espaçadas de uma semana passaram a ser aplicadas em um único dia, e como resultado foi possível atingir cerca de 95% de eliminação de lesões. As inovações em TFD não param por aí: estamos caminhando para ampliar ainda mais a eficiência com o uso de microagulhas dissolvíveis e com iniciativas para diminuir o tempo de incubação e a dor do paciente durante o tratamento.

Espalhados pelo Brasil, tivemos cerca de 70 centros parceiros ao nosso projeto, o que o coloca como um dos maiores estudos clínicos multicêntricos para câncer de pele em todo o mundo. Atualmente, contamos com a participação de novos parceiros internacionais, incluindo o apoio da organização americana Global Health e o suporte da agência de pesquisas médicas americana, o National Institutes for Health (NIH), para os novos desafios. Consideramos que agora é a hora e o Brasil o local para incorporar a TFD na medicina social, dadas as suas inúmeras vantagens.

Neste segundo volume do livro Terapia fotodinâmica dermatológica: Programa TFD Brasil fazemos um apanhado geral de todo o progresso do programa TFD Brasil, descrevendo seus desdobramentos, os quais trazem resultados positivos de grande monta e elevada relevância. Reunimos aqui os avanços gerais e os resultados de parceiros clínicos, e procuramos demonstrar quão preparados já estamos para que a TFD seja uma opção sempre presente nos serviços de saúde no Brasil.

Aos numerosos parceiros deste programa, nossos sinceros agradecimentos, pois estes avanços não seriam possíveis sem sua participação e motivação. Em especial, nossos agradecimentos às empresas que produziram os equipamentos e fármacos, ao Hospital Amaral Carvalho em Jaú-SP, e ao Instituto Nacional do Câncer (INCA) no Rio de Janeiro-RJ, grandes parceiros e legitimadores deste projeto “ .

Destacamos os tópicos e temas abordados pelos autores/co-autores/organizadores desta importante obra, sendo:

Câncer de pele: um problema de várias faces. Fundamentos de terapia fotodinâmica. Lesões com indicação e desafios da TFD tópica, Produtos farmacológicos nacionais. Formulações tópicas do ácido 5-aminolevulínico: fundamentos, aplicações e inovações nas formulações farmacêuticas . Equipamentos para tratamento e monitoramento de terapia fotodinâmica. Terapia fotodinâmica Brasil – Protocolo clínico desenvolvido e resultados do programa nacional. A terapia fotodinâmica e sua disponibilidade no Sistema Único de Saúde. Casos de TFD aplicados na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos-SP . Terapia fotodinâmica no Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA) - Rio de Janeiro . Avaliação da resposta terapêutica em longo prazo de pacientes portadores de carcinoma basocelular submetidos à terapia fotodinâmica. Análise comparativa entre terapia fotodinâmica plataforma LINCE versus criocirurgia no tratamento do carcinoma basocelular de baixo risco – estudo prospectivo randomizado. Tratamento do câncer de pele por TFD guiada por fluorescência de campo amplo em idosos na região nordeste do RGS – série de casos. Tratamento das ceratoses actínicas em MMSS e face com terapia fotodinâmica (TFD) em Sinop (MT). Terapia fotodinâmica associada ao laser de baixa potência no tratamento da queilite actínica . Sistemas de irradiação de áreas extensas para o tratamento de campo de cancerização com terapia fotodinâmica. Dispositivo de irradiação de área grande ergonômico para aplicação de terapia fotodinâmica . Dispositivo para monitoramento da terapia fotodinâmica por imagens de infravermelho. Dispositivo de irradiação portátil para realização de parte da terapia fotodinâmica fora do ambiente hospitalar. Desenvolvimento do protocolo “Single visit” e resultados . Uso de dermógrafo para otimização da entrega do creme. Utilização da termografia na discriminação e no monitoramento de leões de pele. Princípios do uso de tempo de vida de fluorescência na caracterização e diagnóstico de lesões . Microagulhas dissolvíveis contendo ALA para otimização da terapia fotodinâmica . A terapia sonofotodinâmica na oncologia .Uso do aumento da temperatura na superfície para promover o aumento da produção da PpIX no tecido.

Fontes: Profs. Drs. Vanderlei Salvador Bagnato e Michelle B. Requena – CEPOF – INCT – IFSC – USP e os autores da obra; Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC - USP

Os organizadores desta importante obra E-book: “ Terapia fotodinâmica dermatológica: Programa TFD Brasil – Volume 2 “, Profs. Drs. Vanderlei Salvador Bagnato e Michelle B. Requena, trabalharam o tema ( junto com os co-autores) de forma dinâmica, ilustrada e muito bem fundamentada, para que os leitores interessados na área, pesquisadores, estudantes, e público em geral, pudessem entender e desfrutar dos resultados das pesquisas e suas aplicações na área em questão.