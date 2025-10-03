"Teatro Virtual de Imersão" em São Carlos

Rui Sintra - Crédito: arquivo pessoal

O Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC), sediado na nossa cidade, vai inaugurar no próximo dia 10 de outubro, às 16h00, o designado “Teatro Virtual de Imersão”, um espaço idealizado para quem decidir pisar em um limiar entre dois mundos — de um lado, a rotina do Campus USP de São Carlos; de outro, o infinito do conhecimento transmitido pelo Observatório Dietrich Schiel.

Anexado a este Observatório, o “Teatro Virtual de Imersão” não será apenas uma sala de projeções — será uma janela que se abrirá para universos inteiros. Ali, sob o domo semiesférico, os visitantes não estarão diante de mais um recurso tecnológico, mas sim de um verdadeiro presente para a educação e para a sociedade.

Obviamente que se pensa imediatamente nas crianças. Quantas vezes vi alunos lutando para entender fórmulas e teorias que, no papel, pareciam frias e distantes. No “Teatro Virtual”, tudo se transforma: os planetas giram, as estrelas brilham, os fenômenos se movem diante dos olhos. O aprendizado deixa de ser uma obrigação e se torna experiência viva.

O olhar curioso de uma criança, diante desse espetáculo, não só irá aprender — ele se encantará, e esse encantamento é o que pode transformar o futuro.

Pensa-se também nos jovens. Vivemos tempos de dispersão, em que a atenção se perde em telas pequenas e superficiais. Mas, dentro desse espaço imersivo oferecido pelo CDCC não há como escapar da grandiosidade do conhecimento.

A ciência, a arte, a pesquisa — tudo cabe ali dentro, tudo pode ser visto, sentido e compartilhado. É uma oportunidade rara para mostrar aos adolescentes que estudar não é acumular informações, mas mergulhar em descobertas.

E, por fim, pensa-se também na sociedade. Porque um espaço assim não beneficia apenas alunos e professores, mas todos nós. Forma cidadãos mais críticos, mais criativos, mais conscientes da beleza e da responsabilidade de viver em comunidade.

A ciência deixa de ser um saber distante, reservado a poucos, e se torna parte da vida cotidiana, um patrimônio coletivo. Afinal, o que o CDCC vai proporcionar a todos nós, consolidando a sua ação em nossa cidade, é mais uma chance de aprender sonhando.

O CDCC/USP não forma apenas estudantes: ele forma uma sociedade inteira, mais humana, mais culta e mais preparada para os desafios do mundo.

