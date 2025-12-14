Startup OptikAI de São Carlos com parceria com IFSC-USP, EMBRAPII e FAPESP criam um marco para degustação sensorial de cafés na indústria

Entrevistado: . Bruno Pereira de Oliveira

No presente ano de colheita de 2025, se tem que somente o Brasil colheu aproximadamente 56 milhões de sacas e segundo dados da StoneX a uma crescente taxa de produção de cerca de 2% a 2,5 % para os cafés da espécie arábicas e 4,8% para o Robusta.

Também se é sabido que a indústria tanto brasileira, como mundial sofre pressões para um equilíbrio e controle dos aumentos e ao suprimento da demanda crescente, estimasse que o mercado de cafés até 2030, terá um crescimento de 10% com uma valuation de aproximadamente 400 bilhões em faturamento.

Mediante a toda essa estruturação e a forte crescente em redução de geração de gás carbônico para minimização dos efeitos climáticos, todo o setor de torração busca soluções tecnológicas tanto para maximizar a eficiência como para também uma redução na geração de gases nocivos para o ser humano e manejo da agricultura.

Neste contexto, a startup de São Carlos, chamada OptikAI está liderando inovações que são aplicadas na fase de degustação e avaliação sensorial dos grãos de cafés, quem conta um pouco sobre esse projeto é o pesquisador – CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP, Dr. Eng. Bruno Pereira de Oliveira.

Bruno explica: - “Estamos desenvolvendo todo um ecossistema no qual, se tem a capacidade via um equipamento de aquisição de informações dos grãos de café sem qualquer alteração física nele, e via uma conexão de IoT em que há uma machine learning, que interpretará os dados e avaliará qual o perfil sensorial destes grãos dentro dos grupos comercialmente trabalhados que vão de uma bebida mole até bebida rio”

Para isso há uma parceria com diversos setores científico, contando com o apoio da FAPESP, e uma parceria estratégica com o Coordenador do CEPOF – CEPIX - INCT – IFSC – USP Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, via CEPOF-CEPIX-EMBRAPII-Sebrae com o Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo.

Bruno diz: - “Sem o apoio incondicional desde o início do Prof. Vanderlei, e com todo o seu ecossistema envolvido. Muito provavelmente não estaríamos na fase que estamos de desenvolvimento, pois existem conosco somente 3 grupos de pessoas que detém tecnologias deste porte. Sendo elas da China, Israel e agora o Brasil conosco”.

Bruno diz: - “Vale ressaltar que essas parcerias não só nos fortalecem cada dia mais para uma internacionalização, desenvolvimento de tecnologias ópticas e de inteligência artificial, mas também mostra a nossa força de desenvolvimento, pois temos um tempo de 3 anos em que partimos do zero para o presente resultado. Frente a informações que as outras empresas demoram na base de 7 anos para atingir o mesmo estágio”.

Assim, para exemplificação de todos o seu funcionamento e quais os pontos se buscar aplicar nos torrefadores do Brasil e mundo, abaixo é visto uma imagem retirada do site da startup no qual explica todo o seu funcionamento.

Fontes: Dr. Eng. Bruno Pereira de Oliveira - CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP – OptikAI; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - Coordenador do CEPOF – CEPIX - INCT – EMBRAPII- IFSC / USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – CEPIX – INCT – IFSC – USP.

Pesquisador Dr. Eng. Bruno Pereira de Oliveira - CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP – OptikAI ( a direita) sendo entrevistado pelo jornalista Científico e da Difusão Científica do CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP Kleber Jorge Savio Chicrala.