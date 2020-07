Somatizações e Doenças Psicossomáticas: Quando o Corpo se Torna Porta-voz da Alma

Em qualquer lugar da estrutura social, a crise sistêmica se instaurou, apresentando desdobramentos diversos ao longo de sua evolução, e com tudo isso, pensamentos, sensações e sentimentos diversos, decorrentes dos estressores de tão difícil fase, tornam-se inevitavelmente incomodativos. Como a própria palavra diz, o incômodo, apesar de trazer em si o significado de desconforto, é a sensação necessária que nos retira do estado de acomodação e inércia, ou seja, tudo aquilo de que obrigatoriamente necessitamos nos abster no momento, para alcançarmos o enfrentamento de crise com criatividade e forças internas que mobilizem para a capacidade de reinvenção. Sintomas, sensações desconfortáveis, doenças psicossomáticas podem ser esses incômodos que se tornam necessários, sobretudo quando negamos os impactos emocionais das experiências ou mesmo quando não damos a devida atenção para o cuidado do mundo emocional e saúde mental como integrantes relevantes da saúde geral. O corpo torna-se então o porta-voz daquilo que a alma precisaria expressar, mas é impedida por diversas resistências, muitas de ordem inconsciente, incluídos também os aspectos culturais que podem favorecer ou não a expressão dos conteúdos da alma – e os devidos cuidados ao seu necessário manejo.

Somatizações são desconfortos que se manifestam através de sensações corporais, mas sem condições orgânicas que expliquem tais sensações. São aqueles casos em que os sintomas são suficientemente desconfortáveis para levar o indivíduo a buscas por avaliação médica e não são detectadas evidências clínicas para os sintomas – gerando o preconceito de que a condição é “coisa da cabeça” do indivíduo, minorando a importância do desconforto. Já as doenças psicossomáticas caracterizam-se por serem lesivas ao organismo do indivíduo, sendo identificadas através da investigação médica e tendo como causa e intensificadores de sintomas, os componentes de ordem emocional. Ambas as formas de expressão de sofrimento jamais devem ser ignoradas e comprovam a relação direta entre os sintomas físicos e as emoções.

Como causas das somatizações e doenças psicossomáticas, muitas situações impactantes emocionalmente podem suscitá-las, como problemas profissionais, desmotivação com a carreira, vivência de assédio moral, traumas diversos, conflitos familiares, perdas, vivência de violência física e psicológica em âmbito intrafamiliar, responsabilidades excessivas etc. No contexto da pandemia, todos vêm sendo confrontados com incertezas, insegurança em relação ao futuro, perdas diversas, mudanças abruptas no cotidiano, pressões pela necessidade de adaptação, enfim, razões suficientes para mobilizarem estados emocionais que precisam de atenção constante para as maiores probabilidades de bem-estar, mesmo em uma conjuntura tão inóspita. As doenças psicossomáticas podem afetar os diversos sistemas do organismo e para a antiga medicina grega bem como para a medicina tradicional chinesa, os órgãos internos são considerados sedes das emoções, associando as emoções ao bom funcionamento ou não de cada órgão correspondente. Alguns exemplos são:

- Coração: órgão mais sensível aos sentimentos; dessa forma, emoções nobres como coragem, empatia, altruísmo, honestidade, alegria e amor podem favorecer um funcionamento mais saudável, ao passo que sentimentos como culpa, remorso, tristezas e frustrações podem atrapalhar seu funcionamento.

- Pulmões: relacionam-se a expansão e ocupação do espaço vital. Quando existem limitações desses aspectos (sensação de ansiedade também se insere aqui), bem como perdas, lutos, desmotivação e tristezas diversas, as sensações relacionadas a esses órgãos e às funções respiratórias podem ser desfavoráveis.

- Garganta: com sua importante função relacionada a comunicação, a impossibilidade ou incapacidade de comunicar sentimentos também pode trazer doenças. Reprimir palavras, não se posicionar verbalmente em situações de conflito podem ocasionar problemas de saúde relacionados à garganta. O mesmo acontece com o ouvido – dificuldades de entrar em contato com alguns conteúdos emocionais que estão relacionados a trocas comunicacionais entre as pessoas nos relacionamentos também podem comprometer seu funcionamento.

- Fígado, vesícula biliar, intestino e estômago: órgãos relacionados a raiva, ira, inveja, ressentimentos, sendo o intestino o órgão mais afetado pelas preocupações e ansiedades. Adoecimento desses órgãos ou somatizações sinalizam para a necessidade de compreender e canalizar melhor essas emoções, que fazem parte da natureza humana, mas que podem ser melhor elaborados para não causarem adoecimentos.

- Rins: emoções de terror, medo e choque que caracterizam as inseguranças costumam afetar esses órgãos, sendo que a força e a segurança podem estar relacionadas ao seu bom funcionamento.

Sistemicamente, qualquer sintoma ou forma de adoecimento sinalizam para a necessidade de mudanças e reorientação para o fluxo saudável da vida, sempre voltado para a continuidade recriada. Ou seja, são mensagens que precisamos compreender com a alma para que as transformações aconteçam de dentro para fora. Reconhecer-se, praticar o autoconhecimento, priorizar o cuidado em saúde emocional, observar quais aspectos da família de origem foram transmitidos para moldarem seu funcionamento emocional, encarar o passado como um mestre que ensinou o necessário, sendo importante o desapego, o presente como o único tempo possível para construir as transformações necessárias e o futuro como algo que vai chegar, mas sobre o qual não temos poder algum de controle... Podem ser estratégias que contribuam para permitir as expressões da alma e identificar suas necessidades. Lembrando sempre que orientações prescritivas não costumam ser eficazes, uma vez que cada ser humano é singular, demandando caminhos terapêuticos que na realidade são trilhas a serem construídas dentro de processos de transformação muito particulares. Por essa razão, a coluna Resplandecente Alma busca levar as pessoas muito mais para reflexões, em detrimento de trazer respostas prontas, sendo as respostas encontradas dentro de cada um. Boa reflexão e até a próxima semana!

