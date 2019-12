Soluções e percepções no direito como forma alternativa de resolução de conflitos

Essa época do ano é propicia para que pelo menos um dia, possamos parar e olhar para as pessoas que não vemos há muito tempo, e principalmente para as nossas necessidades, sejam elas de qualquer natureza, emocional, financeira, afetiva, entre outras.

No que tange ao Direito, será que não é também uma oportunidade, de olhar para a “ SOLUÇÃO ”, e perguntar a si mesmo, no caso de ser um processo de alimentos, olhar a criança e tentar pagar, resolver, e sair da “negação”, parar de fugir. Se for uma ação trabalhista, porque não procurar o empregado e buscar o equilíbrio, e se possuímos pouco tempo para resolver nossas questões mais importantes?

Pode até parecer filosófico ou ilusório, mas às vezes, protelamos a solução ou não queremos olhar para algo que nos incomoda muito. O processo judicial diz respeito às partes, a sua solução também depende dessas mesmas pessoas, e do que estas são capazes de “abrir mão”?.

Quando estamos fixos e rígidos em nossas concepções não vemos outra solução. O Direito Sistêmico permite um contato com nossas questões e passa pelo “sentimento”, caso alguém conheça a oportunidade de estar num exercício sistêmico, com um profissional da área ou mesmo nos Fóruns Brasileiros, atualmente existem mais de 16 (dezesseis) Estados com algum tipo de Projeto Sistêmico, perceberá o quanto é grandiosa a oportunidade do entendimento do conflito jurídico quanto este passa pelo seu “sentir”.

A palavra “sentença” tem sua etimologia no “sentir”, portanto essa abertura no Direito, que está avançando para sentenças produzidas por robôs ao mesmo tempo, nunca esqueça sua natureza humana, pois aí reside a grandiosidade de qualquer profissão, mas principalmente do Direito que trabalha pela “Justiça” em sociedade, em prol do equilíbrio das relações humanas.

Que possamos nesse novo ano encontrar mais “SOLUÇÕES” e um FELIZ RECOMEÇO A TODOS.

(*) A autora é Advogada Sistêmica, inscrita na OAB/SP 225.058 e Presidente da Comissão de Direito Sistêmico da 30ª Subseção de São Carlos.

