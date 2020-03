O Prof. Dr. Daniel Varela Magalhães (EESC- USP) e membro da equipe de pesquisadores do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF – IFSC – USP), coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, apresentou o tema “O que muda no novo sistema internacional de unidades?” dentro do programa Colloquimum Diei da USP, e nesta entrevista explica melhor o que vem a ser esse sistema internacional de medidas e a sua importância.

O professor explica sobre a mudança formal no Sistema Internacional de Unidades – SI, marcada pela data comemorativa do Dia Internacional da Metrologia, onde ele afirma que essa mudança reflete uma atualização importante das nossas Unidades de Medidas, pois as define em termos de constantes fundamentais da natureza, ao invés de usar artefatos, como padrões de referência.

O pesquisador esclarece que a evolução do SI, tendo abordado elementos motivadores para suas alterações e seus pré-requisitos, principalmente, as Unidades de Base para tempo, comprimento e massa, sendo a última a mais chamativa para essa reestruturação.

O Sistema Internacional de Unidades, ou, abreviadamente, SI, é um conjunto de unidades métricas oficiais para cada grandeza física. Tal sistema foi estabelecido em 1960 na Conferência Geral de Pesos e Medidas, realizada em Paris.

De acordo com o SI, existem 2 tipos de unidades de medida: as fundamentais ou de base e as derivadas. Por convenção, as unidades fundamentais são aquelas independentes, que servem de referência para a determinação de novas medidas. Mas o Prof. Dr. Prof. Dr. Daniel Varela Magalhães destaca a importância desta mudança no novo sistema internacional de unidades, pois mudará a sistema atual de medidas.

O Dia Mundial da Metrologia é celebrado a 20 de maio. Foi a 20 de maio de 1875 que 17 países (incluindo Portugal) assinaram a Convenção do Metro em Paris, estipulando as bases de medição no mundo com o Sistema Internacional de unidades (SI). Lembrando que Metrologia é uma importante ciência que estuda as medidas e suas aplicações. O termo metrologia vem de origem grega “metron” que tem por significado medida.

O novo sistema, que entrou em vigor em maio de 2019, permitirá que os pesquisadores realizem várias experiências para relacionar as unidades de medida com as constantes.

Tendo o quilograma como exemplo atual, essa unidade de medida é definida por um objeto: um quilograma é a massa de um cilindro de 4 centímetros de platina e irídio fabricado em Londres que é guardado pelo Escritório Internacional de Pesos e Medidas (BIPM) em um cofre na França desde 1889.

Fonte: Fontes: Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Adv. Jornalista e Radialista – Grupo de Óptica – INOF –CEPOF – IFSC – USP ( https://suportenlti.wixsite.com/kleberchicrala ) e Prof. Dr. Daniel Varela Magalhães (EESC- USP)

Atualmente, o quilo tem como referência internacional um pedaço de platina-irídio armazenado em Paris desde 1889

Prof. Dr. Daniel Varela Magalhães (EESC- USP) – CEPOF – IFSC - USP

TV Brasil lança “Cientistas brasileiros entre os melhores”e ao abrir está série, o destaque foi dado ao Diretor do Instituto de Física de São Carlos – USP e Coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – USP o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato. A TV Brasil iniciou no dia 29 de fevereiro essa série de pequenas reportagens em seu site intitulada “Cientistas brasileiros entre os melhores” Fontes: TV Brasil e Jornalismo Científico do INOF – CEPOF – IFSC – USP Jornalista Kleber Chicrala

Jornalista e Radialista Kleber Jorge Savio Chicrala

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também