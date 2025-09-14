(16) 99963-6036
domingo, 14 de setembro de 2025
Artigos Jurídicos Abalan Fakhouri

Servidora ressarcirá município por exercer atividade remunerada durante licença médica

14 Set 2025 - 08h00Por Abalan Fakhouri
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Abalan Fakhouri (OAB 83256/SP) é advogado em São Carlos - Crédito: arquivo pessoalAbalan Fakhouri (OAB 83256/SP) é advogado em São Carlos - Crédito: arquivo pessoal

A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em parte, decisão que condenou servidora pública que exerceu atividade remunerada durante licença médica a ressarcir o Município. A turma julgadora redimensionou para R$ 13.381,39 a quantia que deverá ser ressarcida ao erário, correspondente à remuneração recebida ilegalmente.

Segundo os autos, a requerida ficou em afastamento para tratamento de saúde por cerca de um ano e meio, recebendo sua remuneração como servidora municipal, mas por quatro meses deste período atuou como esteticista em clínica própria. A relatora do recurso, desembargadora Tania Ahualli, destacou que o Estatuto do Servidor Público de Porto Ferreira proíbe o exercício de qualquer atividade durante licença médica, ainda que não remunerada. 

 “A apelante claramente passou a fazer publicidade sobre sua atuação como esteticista, criou um perfil profissional nas redes sociais, assinou contrato de locação de espaço comercial enquanto ainda estava vinculada ao Município, mesmo que a vigência da locação tenha se iniciado depois da sua exoneração”, escreveu. A magistrada salientou que o ato, “para além de imoral, revela-se ilícito, autorizando o ressarcimento, com devolução dos vencimentos percebidos no período, sob pena de enriquecimento sem causa da ex-servidora, em prejuízo ao erário público”. (Fonte: TJSP).

 

Abalan Fakhouri é Advogado em São Carlos S.P.

 

Leia Também

Pesquisa realizada no CEPOF - INCT - IFSC - USP: Radiação UVC pode revolucionar a forma de higienizar alimentos
Artigos científicos com Kleber Chicrala08h27 - 14 Set 2025

Pesquisa realizada no CEPOF - INCT - IFSC - USP: Radiação UVC pode revolucionar a forma de higienizar alimentos

O que o INSS não mostra: a verdade por trás da simulação da aposentadoria
Fique ligado com Patricia Zani10h33 - 12 Set 2025

O que o INSS não mostra: a verdade por trás da simulação da aposentadoria

A presença de estudantes e pesquisadores estrangeiros em São Carlos projeta a cidade num cenário global
Artigo Rui Sintra07h13 - 12 Set 2025

A presença de estudantes e pesquisadores estrangeiros em São Carlos projeta a cidade num cenário global

USP São Carlos e outras universidades criam teste que pode proteger mães e bebês na gravidez
Artigos Rui Sintra 14h12 - 07 Set 2025

USP São Carlos e outras universidades criam teste que pode proteger mães e bebês na gravidez

Passageira com três filhos humilhada por motorista de ônibus será indenizada
Artigos Jurídicos Abalan Fakhouri08h00 - 07 Set 2025

Passageira com três filhos humilhada por motorista de ônibus será indenizada

Últimas Notícias