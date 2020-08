Semóptica 2020 inicia de forma virtual com a apresentação do Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato

Crédito: Divulgação

Nesse ano de 2020 a Semana da Óptica - Semóptica , evento tradicionalmente sendo realizada pelo Grupo de Óptica "Milton Ferreira de Souza" do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – CEPOF – INCT - USP,será realizado de uma forma totalmente diferente, ou seja, de forma virtual com participação direta( interativa) de todos os interessados ( alunos, professores, pesquisadores, Universidades/Instituições de ensino e pesquisa, e população em geral).

A Semóptica tem diversos parceiros em suas ações e realizações, inclusive com o apoio e participação da Diretoria de Ensino de Educação do Estado de São Paulo - Região São Carlos, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de S. Paulo - FAPESP e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, as palestras, apresentações e demonstrações interativas desse ano da Semópticaserão transmitidas pelo YouTube, sendo:https://www.youtube.com/sitecepof

A Semóptica é realizada anualmente desde 1996, foi uma inciativa do Prof. Dr. Vanderlei SalvadoBagnato( Diretor do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – USP e Coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – IFSC – USP )e atualmente é coordenada também pelo Prof. Dr. Euclydes Marega Jr., sendo que na participação da equipe de organização está também o Prof. Dr. Sebastião Pratavieira do CEPOF – INCT- IFSC– USP, e os pesquisadores do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – IFSC – USP.

AGORA CONVIDO VOCÊ PARA ASSISTIR A ILUSTRATIVA E SUPER-INTERESSANTE APRESENTAÇÃO FEITA PELO PROFESSOR DR. VANDERLEI SALVADOR BAGNATO QUE ABRIU A SEMÓPTICA 2020

Link da Matéria completa no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=i_x5LSv6NWY

Documento Histórico: Cartaz da tradicional Semana da Óptica – 1996

Fotos históricas destacam os momentos da realização da Semóptica e das Exposições Científicas realizadas e abertas ao público.

A Semóptica 2020 dará continuidade a essa tradição com inovações e de forma virtual, mas com muitos atrativos educativos e científicos tradicionalmente realizados.

Justa Recordação: Prof. Dr. Milton Ferreira de Souza foi um dos incentivadores da Semana da Óptica

Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato : Tradição e dedicação na criação e realização da Semana da Óptica

Fonte: Kleber Chicrala – Jornalismo Científico do CEPOF - INCT – IFSC – USP e Prof. Dr. Sebastião Pratavieira - CEPOF – INCT- IFSC – USP e Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Diretor do IFSC – USP e Coordenador do CEPOF – INCT- IFSC – USP.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também