Seis meses para que tratamento do câncer de pele seja incorporado no SUS

Todos estavam aguardando com natural expectativa a decisão do Ministério da Saúde sobre a incorporação da denominada Terapia Fotodinâmica (TFD) no SUS, destinada ao tratamento do câncer de pele não melanoma, do tipo carcinoma basocelular superficial e nodular. E essa decisão chegou no passado dia 5 deste mês, através da Portaria SCTICS/MS Nº 46, publicada no Diário Oficial da União. Nessa portaria, o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo de Saúde do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, informa que as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 dias para efetivar essa oferta no SUS, atendendo ao relatório positivo emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre essa tecnologia. Então, vamos aguardar seis meses para a plena introdução desse tratamento no SUS, totalmente desenvolvido no Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) pelo Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica (CEPOF), e que vai impactar positivamente na vida de milhares de pessoas, principalmente aquelas que, por diversos motivos, não podem ser submetidas a cirurgia. Em termos de custos para o SUS e para a sociedade, sabe-se que este novo tratamento se apresenta 40% mais barato do que uma cirurgia, sendo que o procedimento - indolor - é feito em único dia, sem internação, sendo que o índice de cura pode chegar a 90%. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer (INCA) registra, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos. O tipo mais comum, o câncer de pele não melanoma, tem uma letalidade baixa, contudo, os números são muito altos. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer, sendo que um dos mais comuns é o carcinoma basocelular, o mais prevalente dentre todos os tipos. Ele surge nas células basais que se encontram na camada mais profunda da epiderme (a camada superior da pele), tem baixa letalidade e pode ser curado em caso de detecção precoce. A principal causa é a exposição de diversas partes do corpo ao sol, como face, orelhas, pescoço, couro cabeludo, ombros e costas. Compartilho com os meus leitores a portaria publicada pelo Diário Oficial da União, no dia 05 deste mês.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sectics/ms-n-46-de-5-de-setembro-de-2023-508070517

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

