São Carlos reune 24 municípios para reforçar a Vigilância em clínicas de estética

Com foco na prevenção de riscos, o evento abordou a necessidade de padronização das ações fiscalizatórias nos serviços de estética e embelezamento — segmento que, segundo dados da Anvisa, concentra o maior número de denúncias recebidas atualmente.

“Estamos falando de um campo em franca expansão, que exige uma vigilância criteriosa e baseada em evidências”, destacou a enfermeira Vanessa Lopes Munhoz Afonso, da Divisão de Serviços de Saúde do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. “Durante a oficina, tratamos de aspectos técnicos como habilitação profissional, requisitos legais, infraestrutura e tipos de serviços, sempre com foco na mitigação dos riscos e na proteção do cidadão”.

A supervisora da Vigilância Sanitária de São Carlos, Fernanda Cereda, reforçou que a iniciativa visa garantir que os municípios atuem de forma uniforme. “Estamos reunindo 24 cidades em prol da harmonização das ações, para que todos os estabelecimentos inspecionados ofereçam segurança à população”.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins, também enfatizou o caráter de integração do encontro. “Mais do que uma troca técnica, este espaço coletivo nos permite avançar na gestão dos riscos sanitários e valorizar o trabalho conjunto entre os municípios”.

O secretário de Saúde, Leandro Pilha, destacou o protagonismo de São Carlos nesse segmento. “São Carlos é referência em Vigilância Sanitária. A oficina mostra nossa capacidade de liderar ações importantes que protegem a sociedade e salvam vidas”.

O vice-prefeito Roselei Françoso observou que o objetivo principal é compartilhar o conhecimento técnico que São Carlos acumulou ao longo dos anos. “Essa troca com os demais municípios fortalece nosso compromisso com a saúde sanitária regional”, ressaltou o vice-prefeito. “Com o avanço e a popularização das clínicas de estética, é fundamental que esses serviços atuem com responsabilidade, seguindo protocolos que garantam a segurança da população”, concluiu.

O vice-prefeito de São Carlos, Roselei Françoso, juntamente com o secretário de Saúde, Leandro Pilha, abriram oficialmente, na manhã desta terça-feira (24/06), a 3ª Oficina Regional de Gerenciamento de Risco Sanitário, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, no Hotel Nacional Inn. O evento reuniu representantes das Vigilâncias Sanitárias dos 24 municípios que compõem o Departamento Regional de Saúde de Araraquara (DRS III), com ênfase na discussão sobre segurança sanitária nas clínicas de estética — setor que tem gerado crescente preocupação entre os profissionais da área.