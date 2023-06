São Carlos na rota da bioenergia

O nosso país apresenta-se como um dos líderes mundiais na implantação e produção de bioenergia, possuindo um setor bioenergético diversificado, com destaque para a produção de etanol de cana-de-açúcar e de biodiesel. Na matriz energética brasileira essas fontes de energia renovável são de extraordinária importância, principalmente através do papel que desempenham para a gradual redução da utilização de combustíveis fósseis que, inevitavelmente, expelem na atmosfera os gases que contribuem para o chamada “efeito-estufa”. Tendo a cana-de-açúcar como uma matéria-prima que abunda em nosso país, onde a sua produção sustentável tem sido uma prioridade, é exatamente através do etanol de cana-de-açúcar que o Brasil assume sua liderança internacional, quer na produção, quer ainda no uso desse biocombustível. Já no que diz respeito ao biodiesel, onde o Brasil tem um programa específico com avanços importantes na sua produção, as matérias-primas utilizadas vão dos óleos vegetais, como dendê, soja e girassol, às gorduras animais. Por outro lado, o nosso país também tem potencial para desenvolver outras formas de bioenergia, como biogás e biomassa. O biogás pode ser obtido a partir do tratamento de resíduos orgânicos, como resíduos agrícolas, dejetos de animais e resíduos sólidos urbanos, enquanto a biomassa envolve a utilização de resíduos agrícolas, florestais e industriais para a produção de energia térmica e elétrica.

Embora estes cenários sejam muito encorajadores, é importante sublinhar que ainda existem desafios a serem ultrapassados no nosso país, como, por exemplo, algumas questões relacionadas à expansão sustentável da produção de matérias-primas, o manejo adequado dos recursos naturais e a garantia de condições de trabalho dignas para os envolvidos na cadeia produtiva. Contudo, e além disso, existe a necessidade de se continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar as tecnologias de produção de bioenergia, buscando eficiência energética e redução de impactos ambientais. O estímulo à pesquisa e à inovação, assim como a implementação de políticas públicas consistentes e estáveis, são fundamentais para o desenvolvimento contínuo do setor bioenergético no Brasil.

Neste contexto da bioenergia, a Universidade de São Paulo (USP), entre outras instituições de ensino superior e pesquisa em nível nacional, tem contribuído fortemente para o avanço do conhecimento científico e tecnológico, bem como na formação de profissionais qualificados nessa área. Alguns exemplos podem ser destacados aqui, como as ações realizadas nos campos da pesquisa e desenvolvimento, já que a USP possui pesquisadores dedicados a estudar diferentes aspectos da bioenergia, como o desenvolvimento de novas tecnologias de produção, a otimização dos processos de conversão de biomassa em energia e a análise dos impactos sócio-ambientais dessa forma de energia renovável. Também na área de recursos humanos a USP oferece programas de graduação e pós-graduação em áreas relacionadas à bioenergia, como Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Ciências Agronômicas, Engenharia Química, entre outras. Esses cursos capacitam os estudantes para atuarem profissionalmente no setor, seja em pesquisa, desenvolvimento, gestão ou empreendedorismo. Por último e não menos importante, cabe aqui realçar as parcerias que a Universidade de São Paulo mantém com a área produtiva, através de inúmeras colaborações com empresas e instituições do setor de bioenergia. Essas parcerias permitem a transferência de conhecimento e tecnologia, possibilitando a aplicação prática dos estudos realizados na universidade.

Aqui, na USP, em São Carlos, a bioenergia também é um destaque, através do Polo Temático de Energias Renováveis e Biotecnologia Molecular - “Polo TErRA” -, localizado no Campus 2 da Universidade, coordenado pelo Professor Titular do Instituto de Física de São Carlos, Prof. Igor Polikarpov, cujo seu grupo de pesquisa se dedica aos estudos de Biologia Estrutural e Biofísica Molecular e suas aplicações em Bioenergia e Biotecnologia. Ao liderar projetos de colaboração com empresas biotecnológicas e farmacêuticas nacionais, e de construção de instalações cientificas de grande porte (linhas de luz de cristalografia de proteínas MX-1 e MX-2 no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron/LNLS), o trabalho do pesquisador são-carlense e de sua equipe tem contribuído para o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e sustentáveis na produção de bioetanol e no aproveitamento da biomassa para a geração de energia renovável. Assim, o “Polo TErRA” - que tudo indica será inaugurado em breve - desponta na cidade de São Carlos como um dos vetores nacionais essenciais para o avanço do conhecimento científico na área de bioenergia rumo a um futuro mais seguro, mais saudável, mais promissor.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

