Santa Casa de São Carlos transforma dor em esperança com 10 captações de órgãos em 2025

Rui Sintra - Crédito: arquivo pessoal

Há gestos que ultrapassam a dor e se transformam em esperança. É o que acontece na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, que tem se destacado no trabalho de captação de órgãos. Somente neste ano, o hospital já realizou 10 captações, um número que representa não apenas eficiência médica, mas também solidariedade e empatia em momentos de perda. A doação de órgãos é um dos atos mais generosos que uma família pode realizar. Quando a morte é confirmada e a vida não pode mais ser mantida, surge a possibilidade de transformar aquele fim em um novo começo. É nesse momento delicado que entra em ação a equipe da Santa Casa — médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e assistentes sociais que atuam com respeito e sensibilidade. Cada captação é resultado de um processo que exige rapidez, técnica e, acima de tudo, humanidade. O trabalho começa com a identificação de um possível doador, passa por exames rigorosos e só acontece com a autorização da família. Depois disso, entra em cena uma complexa operação que envolve o transporte e a destinação dos órgãos para pacientes que aguardam na fila de transplantes. As 10 captações realizadas em 2025 representam vidas salvas em diferentes regiões do estado — pessoas que agora respiram, vivem e recomeçam graças à decisão generosa das famílias. Além de salvar vidas, a Santa Casa também cumpre um papel importante de conscientização. A doação de órgãos só é possível com o consentimento da família, e por isso é essencial que o desejo de ser doador seja conversado em casa, de forma aberta e antecipada. A cada captação, o hospital mostra que a morte pode, sim, dar lugar à vida. O coração que deixa de bater em um leito pode pulsar novamente em outro. E é essa continuidade, feita de ciência e de compaixão, que faz da Santa Casa de São Carlos um exemplo de solidariedade e compromisso com a vida. Porque doar é isso: fazer o bem continuar, mesmo quando o tempo parece parar.



