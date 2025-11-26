Revisão de benefícios previdenciários: você pode estar recebendo menos do que tem direito

patriciazani -

Muita gente acredita que, depois que o INSS concede a aposentadoria, nada mais pode ser feito. Mas a realidade é outra. Todos os dias encontramos casos de segurados que recebem menos do que deveriam — e que só descobrem isso anos depois, quando alguém orienta sobre a possibilidade de revisão.

Aqui no escritório, e também no meu dia a dia como advogada previdenciarista, é muito comum atender pessoas que poderiam estar recebendo um valor maior. Basta analisar o processo com cuidado para perceber que detalhes deixados para trás podem fazer toda a diferença na renda do aposentado. E quando esse erro é identificado no tempo certo, é possível aumentar o valor do benefício e ainda receber atrasados.

Situações que vejo acontecer com frequência:

Tempo especial não reconhecido — profissões com exposição a agentes nocivos aceleram a aposentadoria, sendo certo que esse reconhecimento aumenta o valor do benefício.

Ação trabalhista que não entrou no cálculo — valores reconhecidos na Justiça devem contar no benefício aumentando assim o valor a receber.

Período rural desconsiderado — trabalho em campo, mesmo em regime de economia familiar, pode elevar o tempo de contribuição e consequentemente o valor do benefício.

PCD sem análise correta — quando a deficiência não é bem avaliada, o segurado acaba com um benefício menor ou demora mais para se aposentar.

E esses são apenas alguns exemplos. Existem diversas situações em que o cálculo inicial é feito de forma incompleta, gerando prejuízo ao aposentado por anos. Muitas pessoas passam uma vida inteira contribuindo e, quando finalmente recebem o benefício, acabam aceitando sem questionar — e isso pode representar uma perda financeira significativa.

Por isso é tão importante buscar orientação. Um advogado previdenciarista pode reavaliar toda a documentação, refazer cálculos e identificar se houve falha na concessão. Em muitos casos, a diferença é grande o suficiente para mudar o orçamento de uma família.

Informação é poder e direito também. Não deixe dinheiro para trás.

Se você suspeita que seu benefício pode estar errado, converse com um especialista e faça uma análise. Uma simples revisão pode resultar em mais tranquilidade financeira, qualidade de vida e justiça pelo tempo que você dedicou ao trabalho.

Seu direito não pode ficar esquecido no arquivo do INSS.

Leia Também