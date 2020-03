Redução fiscal sobre a folha de pagamento

Primeiramente cumpre destacar que os tributos incidentes sobre a folha de salários é uma mais maiores cargas fiscais suportadas pelos contribuintes.

No entanto, o Judiciário tem afastado inúmeras cobranças indevidas, o que torna a carga tributária sobre a folha menor, possibilitando ainda restituições indevidas, que podem ser usadas em compensações futuras, reduzindo ainda mais os encargos.

Como exemplo podemos citar a possibilidade de exclusão das verbas de caráter indenizatório.

Isso porque, não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória, mas indenizatória como exemplo as verbas pagas pelo empregador ao empregado a título dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença/acidente, aviso prévio indenizado, auxílio-creche, auxílio-alimentação in natura, férias proporcionais, abono pecuniário de férias.

Também considerada como verba indenizatória, o adicional de 1/3 constitucional de férias também não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias.

Complementando o rol de reduções, temos ainda o Sistema “s” onde referidas Contribuições incidem sobre a folha de pagamento dos contribuintes no percentual de 5,8%, sem limite de valor, aplicando o percentual sempre sobre o total da folha.

No entanto, em decisão recente do Superior Tribunal de Justiça STJ, foi desconsiderado o percentual de 5,8% sobre a folha, sendo limitado a 20 salários mínimos a base de cálculo do salário educação e todas as contribuições do Sistema “S” e Incra.

A decisão em relação a redução do sistema “S” traz significativa economia e segurança jurídica aos contribuintes. Como exemplo da economia, considerando uma folha de pagamento no valor de R$ 500.000,00, (quinhentos Mil reais) com a nova decisão do STJ o contribuinte teria uma economia mensal de R$ 27.787,80, o que equivale a R$ 1.667.268,00, considerando a recuperação dos últimos cinco anos.

Portanto, tendo em vista o precedente acima, podem os contribuintes buscarem a devida tutela jurisdicional para redução da carga fiscal sobre a folha de salários bem como a restituição ou compensação dos valores recolhidos com base indevida respeitado o prazo prescricional de 5 anos.

(*) O autor é advogado, sócio do Escritório Fauvel e Moraes Sociedade de Advogados, Especialista em Direito Tributário pela Unisul, Pós Graduado em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, MBA em Gestão de Tributos pela Unicep, Fundador e Ex Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/SP ( 2011/2018) , Diretor da Andmap Associação Nacional de Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário, atual Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB em São Carlos.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

