Professor Dr. Vanderlei Salvador Bagnato conquista o “Prêmio Willis E. Lamb de Ciência Laser e Óptica Quântica” (EUA)

O “Prêmio Willis E. Lamb de Ciência Laser e Óptica Quântica” é concedido anualmente a renomados cientistas mundiais por suas notáveis contribuições nas áreas de laser e óptica quântica, sendo que essa distinção homenageia Willis E. Lamb, físico e ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1955 por suas descobertas relativas à estrutura fina do espectro de hidrogênio. Por outro lado, um dos maiores destaques foi sua contribuição para a eletrodinâmica quântica, por meio do deslocamento de Lamb, sendo que na última parte de sua carreira ele se dedicou ao campo das medições quânticas.

Um Breve histórico resumido da trajetória do Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato

Nascido em 28/9 de 1958, em São Carlos/SP, filho de Walter Bagnato e Antonia Italiano Bagnato, Vanderlei S. Bagnato, mostrou desde cedo interesse para ciência. Com 13 anos de idade participou dos encontros de Jovens cientistas patrocinados pelo Funbec/Ibec e Unesco. Determinou-se a seguir carreira cientifica desde cedo, e em 1977 ingressou na USP e na UFSCar, cursando na primeira o curso de Física e na Segunda Engenharia de Materiais. Os cursos foram feitos em paralelo e ao terminar o primeiro, já deu inicio ao seu mestrado no IFSC-USP onde trabalhou com propriedades ópticas de cristais inorgânicos. Casou-se com Silvia Mara Firmino em 1982 e um ano depois, após o termino do mestrado, ingressou no Massachusetts Institute of Technology – MIT, onde foi orientado pelo Prof. David Pritchard num dos temas que viria a ser dos mais relevantes para a física: resfriamento e aprisionamento de átomos. Sua tese em 1987, foi a primeira tese de Doutorado neste tema. No mesmo grupo trabalhavam Eric Cornell (que viria a ganhar o prêmio Nobel de 2001), W. Keterlle (prêmio Nobel de 2001), W. Phillips (prêmio Nobel de 1997), com os quais desenvolveu-se laços científicos e pessoais. Regressando ao Brasil no final de 1988, iniciou seu laboratório em São Carlos, realizando várias contribuições para o Campo de átomos frios e Condensação de Bose Einstein. Em Biofotônica, desenvolveu técnicas para tratamento de câncer e controle microbiológico utilizando ação fotodiâmica. Pioneiro na técnica no Brasil, desenvolveu diversos estudos fundamentais envolvendo culturas de células e animais que mostraram a eficácia da técnica para tratamento de câncer. Em 1998 é construído o primeiro relógio atômico da América Latina, inaugurado pelo Ministro da Ciência e Tecnologia. Este feito rendeu o prêmio Nacional de Metrologia ao laboratório.

Em 1998, inicia-se também uma segunda linha de trabalho sobre aplicações de laser em Medicina e odontologia. A técnica de terapia fotodinâmica recebe em seus laboratórios avanços e o Brasil dá inicio, sob sua coordenação, à implantação clínica de mais uma moderna técnica no tratamento de câncer. O modelo do programa brasileiro foi motivo de editorial mesmo em revista inglesa. Técnicas modernas de diagnostico óptico de doenças variadas já são hoje uma realidade dentro das pesquisas de seus laboratórios.

Publicou mais de 200 trabalhos científicos em revistas internacionais e orientou mais de 45 teses entre doutorados e mestrados. Aliados ao vasto programa de pesquisa científica, Vanderlei Bagnato dedica-se também a difusão e educação científica, procurando através de várias iniciativas promover a ciência. Coordenou diversas atividades, inclusive um canal de TV, no ar 24h por dia, proporcionando valorização da ciência e melhoria do ensino. Lançou o primeiro MOOC de física de todo Brasil, tendo, atualmente, centenas de milhares de seguidores de seus cursos na internet. Foi agraciado com o prêmio José Reis de divulgação científica em 2004. Em Inovação, ajudou a desenvolver mais de 50 produtos e a iniciar um parque de empresas de óptica em São Carlos, com mais de 40 empresas. É membro das principais academias de ciências do mundo, além da ABC, como National Academy of Science (EUA), TWAS e Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano. É Pesquisador Emérito do CNPq e Fellow de diversas associações de física, de engenharia, odontologia. Em 2019 recebeu o Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia. Sendo que este breve e resumido histórico deve ser atualizado com as inúmeras e atuais atividades científicas e títulos deste dedicado pesquisador brasileiro.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica CEPOF – INCT – IFSC – USP; Assessoria de Comunicação – IFSC/USP ; e www.abc.org.br

O Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP, e Coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP , receberá o “Prêmio Willis E. Lamb de Ciência do Laser e Óptica Quântica” durante o “The Winter Colloquium on the Physics of Quantum Electronics (PQE), que ocorrerá na cidade de Snowbird (Utah – EUA), sendo que o referido prêmio será entregue em janeiro de 2024.