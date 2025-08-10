Professor do IFSC-USP, Dr. Jarbas Caiado recebe o "Prêmio USP Trajetória pela Inovação"

O professor Jarbas Caiado de Castro Neto, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), foi um dos grandes destaques da edição 2025 do “Prêmio USP Trajetória pela Inovação”, entregue no último dia 7 de junho em cerimônia promovida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) da Universidade de São Paulo. A premiação reconhece docentes cujas trajetórias acadêmicas se notabilizam pela criação de inovações científicas, tecnológicas ou culturais com impacto direto no desenvolvimento social e econômico do país.

Referência nacional na interface entre ciência e empreendedorismo, o professor Jarbas Castro Neto foi homenageado por seu histórico de contribuições à inovação, incluindo a formação de empresas de base tecnológica em São Carlos e região, a geração de empregos qualificados e o desenvolvimento de soluções que hoje fazem parte do cotidiano de milhares de pessoas. Sua atuação no IFSC/USP está profundamente ligada à consolidação da cultura de inovação na unidade.

Segundo o professor Osvaldo Novais de Oliveira Junior, diretor do IFSC/USP, a escolha de Jarbas como um dos premiados é motivo de orgulho para a instituição. “Inovação é uma das áreas mais estratégicas para o país. O professor Jarbas representa perfeitamente a capacidade de transformar conhecimento científico em benefício social. Seu trabalho está na raiz de iniciativas que geraram tecnologia, empregos e desenvolvimento regional”, afirmou.



A força da inovação em São Carlos



Além de Jarbas Castro Neto, outros dois nomes ligados ao campus da USP em São Carlos também foram reconhecidos: a professora Akemi Ino (IAU/USP) e, in memoriam, o professor Sérgio Mascarenhas de Oliveira, fundador do IFSC/USP e um dos precursores da ciência aplicada no Brasil. Com isso, metade dos premiados nesta edição tem ligação direta com a cidade, reforçando o protagonismo de São Carlos como polo de inovação científica.

Para o professor Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, coordenador do CEPOF – INCT – IFSC - Grupo de Óptica e colega de Jarbas, o prêmio simboliza um reconhecimento justo a uma trajetória exemplar, e afirma: “A atuação do professor Jarbas tem sido essencial para fortalecer a idéia de que inovação é um caminho sólido para a transformação do país. Seu trabalho ajudou a criar empresas, desenvolver tecnologias e gerar soluções concretas. Ele é um exemplo de como a Universidade pode, sim, produzir impacto direto na vida das pessoas”, destacou Bagnato.

A USP como berço da inovação

Durante a cerimônia, o coordenador da Agência USP de Inovação (Auspin), Luiz Henrique Catalani, ressaltou o papel estratégico da Universidade no ecossistema de inovação nacional. Ele lembrou que a USP já originou mais de 2.280 empresas. Empresas avaliadas em levado valor em dólares, foram fundados por ex-alunos da instituição. “A USP gera ciência, sim, mas também soluções. E homenagear pessoas como o professor Jarbas é essencial para inspirar as próximas gerações de pesquisadores e empreendedores”, afirmou.



Um legado de impacto

Criado em 2016, o “Prêmio USP Trajetória pela Inovação” tem como objetivo valorizar docentes que se destacam por ações inovadoras ao longo de suas carreiras. Jarbas Caiado de Castro Neto se junta agora a um seleto grupo de pesquisadores cuja produção acadêmica transcende os limites da Universidade, impactando diretamente a sociedade brasileira.

Além dele, foram homenageados nesta edição os professores Antonio Adilton Oliveira Carneiro (FFCLRP), Daniela Prócida Raggio (FO/USP, representada por Fausto Medeiros Mendes) e Maria Rita dos Santos e Passos Bueno (IB/USP).

O reconhecimento ao professor Jarbas reafirma o papel transformador da ciência quando aliada à inovação e ao empreendedorismo, e reforça a missão da Universidade pública de produzir conhecimento com relevância social.

Pesquisador do IFSC/USP Dr. Jarbas Caiado de Castro Neto é reconhecido por sua atuação pioneira na geração de conhecimento aplicado, empresas e tecnologias que impactam a sociedade

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPOF – INCT – IFSC – USP e Membro do Grupo de Óptica; Prof. Dr. Jarbas Caiado de Castro Neto – CEPOF – INCT – IFSC – USP; Assessoria de Comunicação – IFSC – USP; Colaboração Erika Yamamoto – USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP.



