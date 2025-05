Professor da UFSCar será homenageado em São Paulo nas comemorações do “Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, celebrado em 10 de junho, é uma das datas mais importantes para o povo português, tanto no território nacional quanto no exterior. A data presta homenagem à história, à cultura e à identidade de Portugal, unindo passado e presente em uma celebração de orgulho nacional. A escolha do dia 10 de junho está relacionada à morte de Luís de Camões, em 1580, considerado o maior poeta da Língua Portuguesa e autor de “Os Lusíadas”, obra épica que exalta os feitos dos navegadores portugueses e a expansão marítima, sendo que Camões simboliza o espírito heroico, aventureiro e cultural de Portugal. De fato, Camões representa muito mais do que apenas a literatura. Ele é um ícone da língua portuguesa e da identidade cultural. Celebrá-lo é reconhecer o valor da produção artística e intelectual como parte da construção de uma nação. Ele personifica a capacidade dos portugueses de se expressarem com profundidade, sensibilidade e universalidade. Desde 1978, o 10 de junho passou a ser também o “Dia das Comunidades Portuguesas”, reconhecendo a importância dos milhões de portugueses e descendentes que vivem fora de Portugal, principalmente e neste caso no Brasil. Essa mudança ampliou o alcance simbólico da data: não se trata apenas do orgulho de ser português dentro do território nacional, mas também de reconhecer a contribuição dos emigrantes para a economia, cultura e imagem internacional de Portugal. Num contexto globalizado, essa data reforça o sentimento de pertencimento e a ligação afetiva entre os portugueses, mesmo que estejam em diferentes continentes, promovendo, também, a língua portuguesa, hoje uma das mais faladas no mundo, e destacando o papel de Portugal como um país com herança rica e influência internacional. O Dia de Portugal é uma ocasião para celebrar a unidade nacional, refletir sobre os valores democráticos, relembrar momentos marcantes da história e homenagear aqueles que contribuem para o desenvolvimento do país. E, por falar em homenagens, gostaria de, neste espaço, destacar a homenagem que irá ser prestada ao Prof. Dr. Jorge Vicente Valentim, docente da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) nas comemorações do “Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas” que ocorrerá no próximo dia 13 de junho, a partir das 19h00, em São Paulo, evento organizado conjuntamente pela Casa de Portugal de São Paulo e pelo Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, do qual orgulhosamente faço parte. De fato, tive a oportunidade e a felicidade de indicar seu nome para esta homenagem durante a reunião do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo (CCLB), realizada no passado dia 15 de maio, a qual foi aprovada por unanimidade de sua diretoria e corpo de conselheiros, os quais agradeço. O homenageado é Professor Titular de Literaturas de Língua Portuguesa (Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa) do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq. Possui Graduação em Letras (1990) e Licenciatura Plena em Letras (1991) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em nível de Pós-Graduação, possui Mestrado em Letras (Literatura Portuguesa (1996) e Doutorado em Letras (Literatura Portuguesa (2004) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tem Pós-Doutorado em Estudos Ruianos (com bolsa FAPERJ (2006) e em Literatura Portuguesa (com bolsa Sênior CAPES (2013). Atuou em Cargos Administrativos na UFSCar: Chefe (2010-2011) e Vice-Chefe (2011-2012) do Departamento de Letras; Vice-Coordenador (2013-2015) e Coordenador (2015-2016) do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura (PPGLit/CECH) da UFSCar. O Prof. Dr. Jorge Valentim é Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da UFSCar, além de atuar como Colaborador no Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP/Araraquara). Foi Vice-Presidente da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa (ABRAPLIP), na gestão 2016-2017 e ocupou a Presidência da mesma associação na gestão 2022-2023. É autor de dezenas de obras e projetos de pesquisa, entre as quais se destacam: "Pelas margens do Atlântico e do Índico (Ensaios sobre as literaturas africanas de lingua portuguesa)"; "Dossier quot;Literaturas Africanas de Língua Portuguesaquot" e "A quintessência musical da poesia: Rodomel. Rododendro, um poema sinfônico de Albano Martins”, "Ler o século XXI: a novíssima ficção portuguesa" (Bolsa de Produção em Pesquisa do CNPq) e "Xerazades silenciadas: a escrita de autoria feminina em Portugal” (1940-1970). (ProEx/UFSCar). Jorge Vicente Valentim foi finalista do “Prêmio Jabuti”, em 2017, na categoria “Teoria e Crítica Literária”, com a obra "Corpo no outro corpo: homoerotismo na narrativa portuguesa contemporânea" (EDUFSCar, 2016), resultado de sua investigação de Pós-Doutoramento com Bolsa Sênior da CAPES, realizada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sob a supervisão da Profa. Doutora Isabel Pires de Lima. No último mês de maio lançou o livro intitulado "A prateleira hipotética: seis propostas da novíssima ficção portuguesa para o atual milênio" (2000-2022). O Prof. Dr. Jorge Vicente Valentim tem experiência na área de Letras, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura portuguesa, estudos literários, literatura, gênero e homoerotismo, literaturas africanas de língua portuguesa e estudos interartes. Saibamos, assim, elevar as individualidades que em nossa cidade e no Estado de São Paulo tão bem promovem e defendem a Língua Portuguesa, a cultura e a literatura Lusitanas no Brasil e no mundo. Bem Hajam!!!

(Foto - Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico (LAbI), vinculado à Universidade Federal de São Carlos - UFSCar)

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

