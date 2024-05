Portugal - Entre o hub de tecnologia e o setor de turismo

Portugal tem se destacado como um destino atrativo para empresas de Tecnologia da Informação (TI) e os motivos são vários. Em termos de custo de vida, apesar de se ter verificado um aumento considerável nos aluguéis, em comparação com outros países europeus, Portugal ainda consegue oferecer um custo de vida mais acessível. Além disso, muitos profissionais da Europa, quando podem escolher, optam por Portugal pela qualidade de vida e clima agradável durante todo o ano. Entretanto, nos últimos anos o governo português tem implementado políticas que visam atrair investimentos estrangeiros. Por isso, as companhias que investem no país contam com benefícios fiscais criados exclusivamente para empresas de tecnologia e esses incentivos podem incluir redução de impostos e outras vantagens fiscais. Contudo, por outro lado, Portugal tem investido em infraestrutura tecnológica, incluindo redes de comunicação avançadas e instalações de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, isso acaba criando um ambiente propício para que as empresas de TI consigam operar com eficiência. Por fim, a boa qualificação dos profissionais de TI e o domínio de outras línguas, principalmente o inglês, coloca Portugal no radar das grandes corporações. Por outro lado, como escreveu Claudio Abdo, em “Vagas pelo Mundo”, na área do turismo a cidade do Porto já se assumiiu como um importante centro econômico e cultural do país e é conhecida pela sua ligação histórica com a indústria do Vinho do Porto. Em termos de comércio, por ser uma importante cidade portuária, tem uma longa história de trocas comerciais com o mundo todo. Aliás, o Porto de Leixões, localizado perto da cidade do Porto, é um importante porto marítimo que contribui significativamente para as atividades econômicas da cidade. Além disso, a cidade tem experimentado um crescimento no setor de serviços, incluindo o turismo. Dessa maneira, o turismo desempenha um papel significativo na economia local, atraindo visitantes com o seu centro histórico classificado pela UNESCO, o bairro da Ribeira e a icônica Ponte Dom Luís I. Contudo, o Porto é considerado um pólo tecnológico emergente e atrai, todos os anos, startups e centros de inovação. Com uma população de pouco mais de 200 mil pessoas (excluindo a região metropolitana), o Porto é também uma cidade universitária. Desse modo, no Porto estão diversas universidades, incluindo a Universidade do Porto, que é uma das maiores e mais prestigiadas do país e a presença destas instituições contribui para a formação e qualificação de profissionais e jovens talentos. Não é por mero acaso que muitos jovens brasileiros escolheram esta Universidade para se formarem, enquanto outros, já formados, encontraram no Porto e em sua área metroplitana o caminho do sucesso em suas profissões.

