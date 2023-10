Portadores (as) de câncer podem solicitar a quitação do financiamento imobiliário

SIGA O SCA NO

17 Out 2023 - 11h34

17 Out 2023 - 11h34 Por Jessica Rodrigues

patriciazani -

Entramos no mês de outubro, o mês de conscientização para o câncer de mama. Assim, vamos apresentar o direito à quitação do contrato de financiamento imobiliário para portadores (as) de câncer.

Os beneficiários de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria invalidez) devem exigir seu direito à quitação do contrato de financiamento imobiliário.

Assim, a pessoa com invalidez total e permanente, causada por acidente ou doença (inclusive o câncer), possui direito à quitação do contrato. Para isso deve estar inapto para o trabalho e a doença determinante da incapacidade deve ter sido adquirida após a assinatura do contrato de compra do imóvel.

Na maioria das vezes o comprador de imóvel financiado, quando assina o contrato de financiamento já contrata o seguro para cobertura de eventos como sua morte ou invalidez, mesmo sem ter essa informação.

Importante ressaltar, que a previsão de quitação do imóvel também é válida para os não segurados do INSS, ou seja, não é necessário contribuir para o INSS para ter direito a quitação do contrato, sendo necessário somente a comprovação da invalidez permanente.

Poderá o inválido(a) também obter a restituição dos valores já pagos, desde a data da incapacidade.

Em regra existe o prazo de 1 (um) ano após a concessão da aposentadoria por invalidez, ou prova da incapacidade, para apresentar o pedido de quitação, caso contrário poderá perder o direito.

O pedido deve ser feito na instituição em que foi celebrado o contrato de financiamento. O segurado deve apresentar junto com o pedido de quitação do saldo devedor a carta de concessão da aposentadoria por invalidez (se for o caso), laudos médicos, exames e outros documentos que comprovem a incapacidade.

Caso a instituição não conceda a quitação, ou não apresente nenhuma resposta, o que acontece em muitos casos, o segurado deve procurar um advogado para apresentar uma notificação extrajudicial, comprovando a solicitação do pedido, para resguardar o prazo e o direito do segurado. Oportunidade que não sendo atendido o pedido, será analisada a necessidade de apresentar o pedido na justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também