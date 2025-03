Por dentro das particularidades da NeurociÃªncia Uma verdadeira aula aberta para todos

Crédito: MIT

Neurociência é o estudo científico do sistema nervoso e, tradicionalmente, a neurociência tem sido vista como um ramo da biologia. Contudo, a neurociência é uma ciência interdisciplinar que colabora com outros campos como, por exemplo, química, ciência da computação, engenharias, antropologia, matemática, medicina, física, anatomia e psicologia, entre outras.

O escopo da neurociência tem sido ampliado para incluir diferentes abordagens usadas para estudar os aspectos moleculares, celulares, de desenvolvimento, estruturais, funcionais, evolutivos e médicos do sistema nervoso central, sendo ainda ampliado para incluir a cibernética como estudo da comunicação e controle no animal e na máquina com resultados considerados bons para as áreas do conhecimento.

Como se orientam os peixes, os morcegos e as abelhas?

Como foi feito o experimento do Dr. Frankenstein?

O cérebro humano é mesmo um enigma?

Acompanhe esta interessante e elucidativa entrevista com o pesquisador do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), Prof. Dr. Reynaldo Daniel Pinto – Uma verdadeira aula aberta para todos. (2025)





