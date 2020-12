PIX – Saiba o que é e como utilizar a nova modalidade de transferência bancária e pagamento

Vamos lá, no início de 2020 o Banco Central anunciou que lançaria uma nova forma de pagamentos instantâneos, o então chamado Pix e assim o fez.

Em 16 de novembro já se iniciou a permissão e a realização de transferências e pagamentos em até dez segundos, além de estar disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana.

Até aí tudo bem, mas o que de fato é o Pix na prática, como funciona e quais os benefícios aos brasileiros?

O Pix é nada mais, nada menos que uma nova e moderna forma de realizar pagamentos e transferências de maneira rápida, e o mais interessante é que não é mais preciso esperar para que o pagamento seja creditado em dias de semana ou em horário comercial, por exemplo. Pagamentos a estabelecimentos por meio do Pix também são permitidos.

Com tal modalidade, transferências e pagamentos são concluídos em alguns segundos e podem ser feitos a qualquer horário e dia, incluindo finais de semana. O Pix facilitou e agilizou as transferências de valores entre pessoas, o pagamento de contas e até recolhimento de impostos e taxas de serviços, entre outras possibilidades.

- Preciso fazer cadastro ou baixar APP para utilizar o PIX?

Não, para enviar ou receber um Pix, não é necessário fazer nenhum cadastro ou baixar um aplicativo, ele pode ser usado diretamente no aplicativo ou site de sua instituição financeira, seguindo passo a passo as instruções.

- Ted e Doc – Outros Meios de Transferências e Pagamentos

Antes da chegada do PIX, transferências entre contas bancárias de diferentes instituições eram apenas feitas através de TEDs e DOCs. Pagamentos de contas por boletos, transações físicas, por cartões e com dinheiro vivo.

Essas operações eletrônicas podem levar dias – e muitas delas acabam custando caro (cobra-se pela transferência de valores entre instituições diferentes). Já no caso do dinheiro vivo, pode representar um risco maior tanto para o pagador quanto para o recebedor.

O maior benefício ao brasileiro é que tais modalidades de pagamento deixaram de ser as únicas possibilidades do mercado. O Pix que agora é realidade, passou a ser uma alternativa, um meio adicional para transferir e fazer pagamentos de forma rápida e barata, lembrando que para usuários pessoa física, ele será gratuito (transferência digital).

A maior diferença e benefício que existe entre as demais formas de movimentações financeiras é a rapidez do Pix.

- Antes do Pix como era?

É importante ressaltar que antes do PIX, os meios de pagamento e transferências eram apenas por meio de TED e DOC, com limitações de horários e quantias. Quanto a pagamentos, os mesmos poderiam ser realizados por meio de boletos (possui custo para quem os emite) e cartões de débito.

- Quais os benefícios e como Funciona o Pix?

O Pix funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia durante o ano todo. As transações serão realizadas em segundos.

O tempo real é o que impera nas transações e sem intermediação de terceiros: o dinheiro sai de uma conta e vai diretamente para a conta de quem receberá os valores.

-Como podem ser realizadas as transações?

Seguindo as orientações do Banco Central, as transações podem ser realizadas:

- Entre pessoas, entre pessoas e estabelecimentos comerciais, entre estabelecimentos e para entes governamentais, no caso de impostos e taxas.

- Como faço para utilizar o Pix?

Na utilização do Pix, será necessário que tanto o pagador quanto o recebedor possuam conta em banco, instituição de pagamento ou fintech. Não é necessário possuir uma conta corrente.

- O Pix é gratuito?

Para pessoas físicas o Pix é gratuita, mas poderá ser pago em determinadas situações (quando uma pessoa escolher fazer o Pix por meio físico em vez de digital, por exemplo). Pessoas jurídicas também poderão ter que pagar, dependendo da instituição.

Em alguns bancos, o Pix pode ser é gratuito em todas as situações, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. É importante obter a informação em cada instituição financeira.

- Transações pelo Pix, como fazer?

A regulamentação do Banco Central informa que as transações do Pix poderão ser feitas das seguintes formas:

- Informando uma chave do Pix, que o usuário poderá adicionar a uma conta que já possui. Essa chave pode ser o número de celular, e-mail, CPF ou CNPJ – será necessário informar somente um destes;

- Informando os dados bancários de quem vai receber o pagamento, como se faz uma TED e DOC hoje – nome completo, CPF, número da instituição, agência e conta;

- Ou também através da leitura de QR Codes.

- Chaves do Pix, o que são?

Conforme define o Banco Central, as chaves do Pix são nada mais nada menos que “apelidos” utilizados para identificar a sua conta. Desta maneira, podem ser adicionados quatro tipos de chave Pix a uma conta, sendo: CPF ou CNPJ, e-mail, número de telefone celular ou a chamada chave aleatória.

Ao meu ver, o mais interessante é que o usuário não está mais restrito a informar o nome completo, CPF, número do banco, da agência e da conta, pois para enviar um Pix, basta informar uma das outras chaves do recebedor.

- É obrigatório registrar um Pix?

Esclareço que não há obrigatoriedade de registrar uma chave do Pix, mas recomendo a todos os consumidores que o façam, justamente pelo fato da simplicidade, rapidez e a oportunidade de não pagar quaisquer taxas nas transações realizadas.

- Quantas chaves Pix posso registrar?

Pessoas físicas podem registrar até cinco chaves do Pix por conta da qual seja titular; pessoas jurídicas, até 20 chaves, também por conta. Não existe um limite total de chaves que cada pessoa pode cadastrar.

- Posso adicionar a mesma chave em mais de uma conta?

No caso não é possível, se você adicionar seu CPF como chave do Pix em uma conta, por exemplo, não poderá adicioná-lo também em outra; será necessário fazer a portabilidade de chaves para mudar o vínculo para outra instituição.

- Os QR Codes são iguais?

Segundo o BC, cada tipo de QR Code terá um uso diferente e o usuário ou estabelecimento que receberá o valor apresentará um QR Code, que poderá ser lido por qualquer tipo de smartphone.

- Quais são as modalidades de QR Code?

· O QR Code estático poderá ser usado em múltiplas transações e permitirá que seja definido um valor para um produto ou um valor pelo pagador. Ele poderá ser usado para transferências entre duas pessoas, por exemplo.

· O QR Code dinâmico é mais adequado para pagamento de compras, já que poderá apresentar informações diferentes a cada transação e permitirá que sejam incluídas informações adicionais sobre a transação.

Saliento que as chaves do Pix também poderão ser compartilhadas com outros usuários através de um QR Code, gerado pelo app da instituição.

Agora que já aprendemos um pouco mais sobre os benefícios do Pix, podemos utilizá-lo de maneira fácil e rápida.

Até a próxima!

(*) O autor é advogado inscrito na OAB/SP sob o n° 263.064, pós graduado em Direito e Processo do Trabalho e Especialista em Direito do Consumidor, ex-diretor do Procon São Carlos/SP e ex-representante dos Procons da Região Central do Estado de São Paulo, membro da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

